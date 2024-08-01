綠爆柯文哲顧問違法開課、學費高達30萬 中市府：7月已接獲檢舉

「台灣碳淨零學院」遭學員指控在台中收取高達30萬課程費用開班授課，卻未取得合法立案，創辦人呂學海曾任台灣民眾黨主席柯文哲的氣候顧問，市議員周永鴻呼籲市府應跨局處調查並協助受害學員，「勿因創辦人呂學海與市政顧問蔡壁如關係密切而影響調查。」

周永鴻指出，立委洪申翰昨召開記者會，指學院根本不是國家認證的教育機構，台中教室未取得補習班的合法立案就招生授課，學費更高達30萬。

周永鴻說，學員指控，包含學院未與學員簽署書面契約，僅提供繳費收據、講師與上課內容與原本廣告差距大涉嫌廣告不實、學員欲申請退費遭拒，甚至引薦無力繳納學費之學生至特定資產公司借貸。

周永鴻呼籲中市府應積極處置並協助受害學員，勿因呂學海與市府高層人員互動密切影響調查。若涉及違反「補習及進修教育法」，由地方政府蒐集相關事證後可逕行開罰。

教育局表示，7月份就接獲有關「台灣碳淨零學院」課程型態與消費爭議，該公司函復招生及課程係依「專科以上學校產學合作實施辦法」與逢甲大學簽立產學合作專案計畫，主管機關是教育部，依該計畫在台中開立淨零課程。

台灣碳淨零股份有限公司商業登記在台北市，並與逢甲大學簽訂產學合作計畫，進行「台灣碳淨零、碳管理等永續環境發展輔導方案」

教育局指出，消費爭議的課程內容是否確屬產學合作計畫之一環，市府法制局已函請逢甲大學及教育部說明中，教育局正待逢甲大學及教育部協助釐清。

「台灣碳淨零學院」由呂學海於2022年成立，號稱攜手產官學界專家學者開設課程，要在2020年以前培育2000名碳淨零工程師。