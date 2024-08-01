彰化家扶弱勢兒助學金缺口近六成 全盲父流淚感謝家扶募款

台灣的大學高錄取率讓讀大學不再是夢想，彰化家扶中心普查，僅三成受扶助兒少及家長期待能讀到五專「就很幸運」，時序進入8月新學年開始，彰化家扶今為籌募家扶兒獎助學金舉辦活動，已募得348萬元，尚缺452萬元，社工將積極募款以免被扶助的弱勢學子沒錢繳學費。

彰化家扶中心今在員林服務處舉辦「2024無窮世代～投資彰化家扶囝仔獎助學金」籌募活動，副縣長林田富、立委謝衣鳳和黃秀芳、家扶基金會董事蕭文龍、彰化縣圓夢行善團會長黃玲玉，及彰化家扶後援團體均派員出席，代表捐款或頒贈捐款。

孫姓被扶助青年的父親雙目失明，上台致詞時落淚又哽咽無法言語，在眾人掌聲鼓勵下平復激動情緒後表示，他看不到，按摩為業收入微薄，全靠公益團體和彰化家扶中心幫忙度過難關，他的孩子受到家扶照顧，他總是叮嚀以後長大要回饋社會，希望今受到幫助的孩子要效法公益團體和善心人士，日後回報社會及照顧需要的人。

「教育是改變命運的最佳途徑。」彰化家扶扶幼主委辜福榮說，每一筆捐款都是一分希望，家扶後援團體都希望幫助弱勢孩子克服經濟困境，專心學業，一起和孩子共創更美好的未來。