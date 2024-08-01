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台中機車駕訓加碼補助1500元！限額千名怕搶不到 業者電話接到手軟

聯合報／ 記者趙容萱陳秋雲／台中即時報導
普重機道路安駕訓練。圖／台中區監理所提供
普重機道路安駕訓練。圖／台中區監理所提供

台中市政府昨在道安會報會議宣布，今起到11月底加碼補助機車駕訓每人1500元，限額1000名，加上交通部機車駕訓補助計畫，最高可補助2800元。今天消息一出，台中12家機車駕訓班接詢問電話接到手軟，有的民眾認為CP值高，扣掉補助只要繳2000多，很心動；也有的擔心名額太少，可能一下子就沒了，很怕搶不到。

對於民眾嫌名額少一事，交通局說明，台中市今年首度加碼機車駕訓補助，參考台中區監理所前年及去年參加機車駕訓補助相關資訊，今年先以1000人、每名1500元補助方案執行。後續將再參考今年補助參加情形滾動檢討。

台中區監理所說明，交通部自2019年起推動機車駕訓補助計畫，經委外研究統計結果顯示，相較未受訓者，參加駕訓者違規風險可減少59%，肇事風險可降低36%，顯見訓練確有其成效。統計中彰投三縣市，除台中市政府加碼補助1500元，彰化、南投縣政府各加碼補助500元。

台中市交通局說明，今年從8月1日至11月30日止，凡年滿18歲，這4個月期間至台中市普通重機駕訓班參加駕駛訓練課程，並取得駕照，即能享有台中市加碼訓練補助經費1500元，預計補助1000人，名額有限，有意願參加的民眾可向台中市各機車駕訓班報名。

機車駕訓班業者表示，民眾上機車駕訓班，費用包含代辦考照、規費約在共2800至4500元不等，熱門時段價格會高，要上6小時防禦駕駛觀念課程，包含機車構造、交通法規、駕駛道德等，駕訓場術科學習10小時，包含練習直線7秒、行人穿越道、煞車要領、防禦駕駛、交叉路口停讓、正確左右轉彎等。

機車駕訓班業者指出，機車駕訓班學員大多以剛滿18歲的高中生為多，約占7成，近幾年政府到校園推廣，大學生也變多；台中加碼補助今天消息一出，詢問電話接到手軟，有的是家長考量補助夠多，孩子交給駕訓班教到考到駕照，還可以學到防禦駕駛，很實用，對駕駛安全有幫助；但由於台中限額1000人，也有家長急著詢問相關細節，擔心搶不到名額。

台中區監理所說明，中彰投地區有7家駕訓班提供考取駕照後道路安駕訓練，完成該訓練後可再申請補助1200元，相關補助可至台中區監理所官網「機車駕訓補助專區」(https://tmv.thb.gov.tw/cp.aspx?n=12278)查詢。

普重機道路安駕訓練。圖／台中區監理所提供
普重機道路安駕訓練。圖／台中區監理所提供
普重機道路安駕訓練。圖／台中區監理所提供
普重機道路安駕訓練。圖／台中區監理所提供

台中市 駕照 駕訓班

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