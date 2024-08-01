偏鄉老人無車可搭 南投推計程車派遣站溫馨接送

南投縣敬老愛心卡擴及搭乘計程車，方便長者搭乘。不過，原住民和偏遠地區仍面臨無計程車可搭窘境，南投縣政府在魚池、鹿谷鄉分別試辦偏鄉計程車派遣站，與在地計程車業者合作，提供偏鄉長者和身心障礙者更便利的交通需求。

南投縣政府表示，為讓南投縣長者有更多的搭車選擇，去年和干城衛星車隊加入成為「南投愛行」特約車隊後，目前南投縣共有四、五千輛計程車提供服務，南投縣敬老愛心卡單趟補助上限也從85元提升100元，並且一天最多可以刷四趟，很多長輩都認為，確實減輕搭車負擔，外出看病更方便。

然而，南投縣幅員廣大，很多村里、部落位在偏遠地區或山區，因為計程車大多集中在南投、草屯、埔里、竹山等四大鄉鎮市，愛心計程車沒有辦法提供偏鄉服務，縣府的好意派不上用場。

縣長許淑華說，縣府因此和在地計程車業者合作，試辦計程車派遣站，從魚池鄉、鹿谷鄉開始推動，當地「運將」熱心配合，，優先提供長輩及身心障礙者以敬老愛心卡的叫車服務，5公里內的車程，扣除愛心卡單趟100元補助，長輩只需支付約75元，派遣站提供到宅接送，讓老人家不用在枯等公車。