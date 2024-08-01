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偏鄉老人無車可搭 南投推計程車派遣站溫馨接送

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣試辦計程車派遣站，透過到府接送，提供偏鄉長者交通需求。圖／南投縣政府提供
南投縣試辦計程車派遣站，透過到府接送，提供偏鄉長者交通需求。圖／南投縣政府提供

南投縣敬老愛心卡擴及搭乘計程車，方便長者搭乘。不過，原住民和偏遠地區仍面臨無計程車可搭窘境，南投縣政府在魚池、鹿谷鄉分別試辦偏鄉計程車派遣站，與在地計程車業者合作，提供偏鄉長者和身心障礙者更便利的交通需求。

南投縣政府表示，為讓南投縣長者有更多的搭車選擇，去年和干城衛星車隊加入成為「南投愛行」特約車隊後，目前南投縣共有四、五千輛計程車提供服務，南投縣敬老愛心卡單趟補助上限也從85元提升100元，並且一天最多可以刷四趟，很多長輩都認為，確實減輕搭車負擔，外出看病更方便。

然而，南投縣幅員廣大，很多村里、部落位在偏遠地區或山區，因為計程車大多集中在南投、草屯、埔里、竹山等四大鄉鎮市，愛心計程車沒有辦法提供偏鄉服務，縣府的好意派不上用場。

縣長許淑華說，縣府因此和在地計程車業者合作，試辦計程車派遣站，從魚池鄉、鹿谷鄉開始推動，當地「運將」熱心配合，，優先提供長輩及身心障礙者以敬老愛心卡的叫車服務，5公里內的車程，扣除愛心卡單趟100元補助，長輩只需支付約75元，派遣站提供到宅接送，讓老人家不用在枯等公車。

南投縣社勞處說，鹿谷鄉計程車派遣站試辦到9月30日，地址在竹山鎮東鄉路，位於鹿谷、竹山鎮交界，兩鄉鎮長者都可利用，藉由敬老愛心卡補助下，增加偏鄉計程車業者收入，吸引更多計程車業者回到家鄉服務，造福偏鄉地區的短程交通，補充偏鄉大眾運輸路線、班次不足問題。縣民持敬老愛心卡搭乘特約計程車，每趟車資最高補助100元，每天最高可刷4趟，其餘金額可利用卡片儲值現金扣款，或是以現金支付。

南投縣長許淑華到計程車派遣站，關心老人搭車問題。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華到計程車派遣站，關心老人搭車問題。圖／南投縣政府提供

偏鄉 愛心 計程車

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