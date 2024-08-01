后里「無主溝渠」淹水曾有騎士摔車 投500萬改善
台中后里重劃西路「里城重劃中排」因水路設計不良，近年每逢大雨水常溢流路面，曾有機車騎士摔車，農地重劃時未登記所有權，相關單位會勘多次無法改善；立委楊瓊瓔今天邀請相關單位會勘，協調地政局、農水署補助500萬元投入水路改善工程，為解決「無主溝渠」問題，楊瓊瓔建議所有權登記為農水署，未來由農水署維護管理。
立委楊瓊瓔今天辦理「后里區公館里農地重劃區土城東路、重劃西路排水側溝斷面不足，逢大雨溝水溢流路面造成人車通行危險」改善現勘，農業部農田水利署、農田水利署台中管理處、台中市政府地政局、養護工程處、后里區公所、台中市議員陳本添服務處、公館里長馮詠淮等人到場。
「里城重劃中排」是民國50年農地重劃時施設的溝渠，地主應登記為農水署台中管理處，但當時未登錄用地，造成沒有地主情形，里長、公所、議員會勘多次沒有單位要負責；里長馮詠淮表示，土城東路和重劃西路的排水側溝問題導致每逢大雨時，溝水會漫出路面，造成機車摔倒，多年來，他多次向農田水利署、區公所和市政府的水利局反映此問題，但因為涉及無主土地，未得到有效改善，希望立委楊瓊瓔協調相關單位解決「無主溝渠」問題。
農田水利署台中管理處說明，重劃西路「里城重劃中排」具道路排水、家戶排水、工廠排水、農田排水等功能，地方長輩表示，既存設施近60年，施設單位已不可考，設施年久失修且部分排水通道橫跨道路的箱涵已成瓶頸，遇上強降雨時，排洪能力不足，容易造成溢流情形。
后里區公所提出改善方案，包括增設伏水堰及2座過路箱涵，將水路的角度由原先90度調整為45度，同時降低河床以擴大通水斷面，初估經費約為500萬元，設計案預計二周內提報農田水利署審核；經費部分，地政局允負擔100萬元，其餘由農田水利署補助。
楊瓊瓔表示，「里城重劃中排」溝渠長達63年無人管理，近年來氣候變遷導致急驟降雨頻繁，造成排水系統未能及時宣洩水流，每逢大雨溝水漫出路面，危害道路使用者的安全；與相關單位溝通後，台中市政府地政局、農水署願意支持經費，由后里區公所協助改善工程，提升排水系統的抗災能力，未來溝渠用地所有權登記為農水署，由農水署管理維護，解決「無主溝渠」問題。
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