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15年徒步漫遊全台所見美好 洪俊銘油畫展在葫蘆墩文化中心

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
洪俊銘作品「市場閒聊」，地方特色和文化民情就是日常的行為藝術。記者游振昇／攝影
洪俊銘作品「市場閒聊」，地方特色和文化民情就是日常的行為藝術。記者游振昇／攝影

2024台中市美術家接力展「自成一派—洪俊銘油畫展」，即日起至9月1日在台中葫蘆墩文化中心展出；畫下他15年來徒步漫遊全台所見美好，其中作品「市場閒聊」，畫出傳統市場細節，百姓日常行為親切感油然而生。

洪俊銘自學古典油畫，精湛技法入選美術家接力展，以「自成一派：我走、我看、我思、我畫」為主題，刻劃他15年來徒步漫遊全台所見的市街老城、經歲月洗鍊，具時間印記的常民生活場景。

洪俊銘在美國學習設計，後來因興趣自學鑽研義大利文藝復興時期的古典油畫，演化出獨具辨識力的個人風格。他對台灣的熱切情感和關懷，10多年來和兒子不畏寒暑風雨，一起徒步環台取景，透過緩步前進，將旅行所見及美好記憶融入創作元素，如作品「曾經」、「城市印象」、「媽祖遶境」中神像龍柱、山城海港、市場街區等共同記憶，與日常生活場景轉化為雋永的視覺藝術。

「我喜歡緊抓將消逝的東西，用藝術重新詮釋，就好像再度定格在美好的瞬間。」洪俊銘對生活的熱愛、對逝去時光物景的不捨。躍然畫作，「最美的時光」、「郊遊樂」畫出孩子歡快俏皮的身影，像是對時間的致敬，「市場閒聊」傳統市場最能代表地方特色跟文化民情，就是日常的行為藝術。

「月光下的織錦」黯夜隱現的月光映照海浪，寧靜平和卻充滿力量；「人間失格系列」結合人體和動物的奇想形貌，反應文明世界的人類仍保有不被汙染的純淨心靈。

「最美的時光」，是洪俊銘一筆一觸孩子歡快俏皮的身影，凝結美好的永恆。記者游振昇／攝影
「最美的時光」，是洪俊銘一筆一觸孩子歡快俏皮的身影，凝結美好的永恆。記者游振昇／攝影

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