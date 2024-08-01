信眾沒泡麵吃？南投「石龍宮」遭祝融 彰化「福榕宮」應援

以拜泡麵出名的南投中寮「石龍宮」，今天凌晨遭祝融之災，同樣供應信眾吃泡麵馳名的彰化縣芬園鄉139線大竹村的「福榕宮」，平時每天都準備800碗，「福榕宮」副主委許池沼說，考量到因「石龍宮」失火，一些想吃泡麵的民眾沒泡麵吃，「福榕宮」會準備更多，讓大家都有泡麵吃。

芬園大竹村「福榕宮」是先有一棵百年老榕再有廟，主祀福德正神，修建至今也有40年。 由於「福榕宮」前臨知名的縣道139線，除了是往來彰化、南投的重要道路外，更是自行車、重機族及超跑馳騁、追風的休閒道路，再往南投方向，則有微熱山丘等景點，「福榕宮」即成為中途「補給站」。

「福榕宮」副主委許池沼說，「福榕宮」有老榕遮蔭可乘涼，還有飲水及乾淨廁所，及廣大停車空間，廟方還有專人服務，方便民眾，6年前，他考量到很多民眾運動經過後，都會肚子餓，卻因前不著村後不著店，廟方決定免費供應泡麵給民眾吃，民眾也可以隨喜添油香買泡麵，讓愛得以循環。

許池招說，「福榕宮」供應泡麵到今天正好滿6年，名氣也越來越響，周六、周日擠滿人潮，甚至搭遊覽車慕名前來吃泡麵，如果像芬園荔枝節等大型活動，一天就來了10多輛遊覽車，大家除了參拜土地公求財外，更在榕樹下納涼、大啖泡麵。

許池招說，估計「福榕宮」一天就要吃掉800碗泡麵，如果連假可能都要破千碗，有人一次要吃上6碗才滿足，有的舉家前來，也有附近比較弱勢的家庭，會三餐來吃泡麵，廟方也不會在意。

無限供吃泡麵，難道不怕被吃垮？許池招說，其實，還是很多來吃泡麵的民眾會添油香買泡麵，一箱12碗是250元，廟方再向知名泡麵工廠採購，許多人都是一口氣捐100箱，甚至有來自台北的信眾，一口氣向泡麵工廠訂了400箱，因此，收支還可以平衡。

南投中寮「石龍宮」今天凌晨失火，許池招說，「福榕宮」平時都會注意火燭安全，「石龍宮」被燒毀以後，他擔心一些想去「石龍宮」吃泡麵的民眾沒泡麵可吃，「福榕宮」會增加供應，也歡迎各地信眾前來「福榕宮」拜土地公，吃泡麵。