快訊

蘋果iPhone 16實機新色曝光！5色爭豔這顏色更好看 鏡頭100%垂直排列

JPEX虛擬貨幣吸金案偵結起訴3人 藝人陳零九獲不起訴

LINE訊息常漏接踩社交大雷！教你檢查「即時通知設定」 不怕未讀未回

台中東勢上城停車場暫置廢果袋及梨梗 今起專車收運別亂丟

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民眾投訴台中東勢上城停車場長期被放垃圾，台中市環保局表示，此處暫置廢棄物，今天起派專人專車收運清理，加強巡檢稽查。圖／台中市環保局提供
民眾投訴台中東勢上城停車場長期被放垃圾，台中市環保局表示，此處暫置廢棄物，今天起派專人專車收運清理，加強巡檢稽查。圖／台中市環保局提供

民眾投訴，台中東勢上城停車場長期被放置農民採收水果後的水果套袋垃圾，已放7年，影響附近居民環境。台中市環保局表示，此處暫置廢棄物，今天起會派專人專車收運清理，並加強巡檢稽查亂丟垃圾行為。

台中市環保局表示，東勢區上城停車場暫置水果套袋垃圾，每年夏季為方便當地果農排出廢果袋及梨梗，並利於收集清運作業，環保局先前與地方協調，先將收成後的果袋與梨梗等暫置該停車場，並由東勢區清潔隊每天派員協助載運。

環保局表示，為避免影響周遭居民的生活品質，環保局清潔隊自8月起每周二、五下午5時至6時，派專人專車收運清理；現場已裝有監視系統，並加強巡檢稽查作業，避免民眾隨意丟棄垃圾情形，以維護周遭環境衛生。

投訴民眾表示，上城里停車場的垃圾是水果套袋，本來是方便農民水果採收後暫放，但已經放置7年，民眾問「可以換其他地方嗎？」他說就算臨時，也要給個期限，如果亂丟垃圾行為勸說無效，就該嚴格執行。

民眾投訴台中東勢上城停車場長期被放垃圾，台中市環保局表示，此處暫置廢棄物，今天起派專人專車收運清理，加強巡檢稽查。圖／台中市環保局提供
民眾投訴台中東勢上城停車場長期被放垃圾，台中市環保局表示，此處暫置廢棄物，今天起派專人專車收運清理，加強巡檢稽查。圖／台中市環保局提供

台中市 廢棄物 水果 環保局

延伸閱讀

屏東去年廢棄物回收率僅5成 將擴大垃圾破袋稽查

屏東縣廢棄物回收率去年僅5成 環保局提醒落實垃圾分類

南市1天處理千噸泡水廢家具 環局主動巡檢清運無須預約

超過一半垃圾有資收物和廚餘 宜蘭縣7月起擴大破袋稽查

相關新聞

信眾沒泡麵吃？南投「石龍宮」遭祝融 彰化「福榕宮」應援

以拜泡麵出名的南投中寮「石龍宮」，今天凌晨遭祝融之災，同樣供應信眾吃泡麵馳名的彰化縣芬園鄉139線大竹村的「福榕宮」，平...

月租金100元求租！草屯泳池2350元標出 拚月中開放

南投草屯鎮立游泳池因水質、租約等問題，今年遲未開放惹民怨。公所為此將投標底價降為月租金100元求租，上周總算標出。公所表...

15年徒步漫遊全台所見美好 洪俊銘油畫展在葫蘆墩文化中心

2024台中市美術家接力展「自成一派—洪俊銘油畫展」，即日起至9月1日在台中葫蘆墩文化中心展出；畫下他15年來徒步漫遊全...

台中東勢上城停車場暫置廢果袋及梨梗 今起專車收運別亂丟

民眾投訴，台中東勢上城停車場長期被放置農民採收水果後的水果套袋垃圾，已放7年，影響附近居民環境。台中市環保局表示，此處暫...

彰化縣第2處社宅動工 和美「德美好室」再提供105戶

彰化縣和美鎮人口達8.8萬人，僅次於彰化市及員林，為因應發展需求，彰化縣第二處社會住宅和美鎮「德美好室」社宅昨天動工，預...

TPASS2.0再進化！中市評估7天內短期票證吸觀光商務客

交通部去年起推動TPASS通勤月票，目前全國已有19個縣市推出24個月票方案，今年底再規畫TPASS 2.0方案，研議推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。