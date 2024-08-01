台中東勢上城停車場暫置廢果袋及梨梗 今起專車收運別亂丟

民眾投訴，台中東勢上城停車場長期被放置農民採收水果後的水果套袋垃圾，已放7年，影響附近居民環境。台中市環保局表示，此處暫置廢棄物，今天起會派專人專車收運清理，並加強巡檢稽查亂丟垃圾行為。

台中市環保局表示，東勢區上城停車場暫置水果套袋垃圾，每年夏季為方便當地果農排出廢果袋及梨梗，並利於收集清運作業，環保局先前與地方協調，先將收成後的果袋與梨梗等暫置該停車場，並由東勢區清潔隊每天派員協助載運。

環保局表示，為避免影響周遭居民的生活品質，環保局清潔隊自8月起每周二、五下午5時至6時，派專人專車收運清理；現場已裝有監視系統，並加強巡檢稽查作業，避免民眾隨意丟棄垃圾情形，以維護周遭環境衛生。

投訴民眾表示，上城里停車場的垃圾是水果套袋，本來是方便農民水果採收後暫放，但已經放置7年，民眾問「可以換其他地方嗎？」他說就算臨時，也要給個期限，如果亂丟垃圾行為勸說無效，就該嚴格執行。