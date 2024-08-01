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彰化縣第2處社宅動工 和美「德美好室」再提供105戶

聯合報／ 記者劉明岩／彰化報導

彰化縣和美鎮人口達8.8萬人，僅次於彰化市及員林，為因應發展需求，彰化縣第二處社會住宅和美鎮「德美好室」社宅昨天動工，預定2027年完工，為彰化縣再提供105戶社宅；和美鎮公所也規畫將鹿和路圓環旁舊有宿舍改建為停車場，可提供39格停車位，10月也將增加40格路邊收費停車格。

位於和美鎮和頭路204巷的「德美好室」社宅，基地面積約606坪，總工程費6.6億餘元，將興建地下3樓，地上11樓建築，共規畫套房型59戶、二房型37戶、三房型9戶，一樓將規畫設置日照中心，留設綠帶及戶外開放空間。

「德美好室」鄰近德美公園、和美運動公園及和美傳統市場，生活機能完善。車行15分鐘可抵達國道三號和美交流道以及彰化火車站，未來，完工落成的和美轉運站也將在附近，進一步串聯彰化與台中生活圈。

國家住宅及都市更新中心副主任許國璋、彰化縣副縣長林田富、和美鎮長林庚壬等人昨出席社宅動土典禮，許國璋說，「德美好室」一樓設有日照中心共可容納36 人，是由衛福部補助，未來將提供給地方政府管理。

彰化縣政府表示，後續和美運動公園將進行整體開發，除興建運動設施外，地下室也會開發為地下停車場，未來將結合德美好室提升整體區域休憩機能，提供里民更好的生活環境。

國家住宅及都市更新中心預計在彰化縣規畫6處社宅，目前已在三市鎮規畫561戶，其中已先動工的彰化市「學士安居」275戶，預定明年底完工，加上昨天動工的和美「德美好室」105戶，及預定11月動工的員林市「靜修好室」共176戶，另有員林市第二處社宅預定地在南興里，及溪湖鎮「溪湖好室」籌畫中。

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