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月租金100元求租！草屯泳池2350元標出 拚月中開放

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投草屯鎮立游泳池月租金降為100元後重新招標，上周總算標出，近期已有人員進場開始整頓環境。記者賴香珊／攝影
南投草屯鎮立游泳池月租金降為100元後重新招標，上周總算標出，近期已有人員進場開始整頓環境。記者賴香珊／攝影

南投草屯鎮立游泳池水質、租約等問題，今年遲未開放惹民怨。公所為此將投標底價降為月租金100元求租，上周總算標出。公所表示，雖僅1家廠商投標，但以高於底價的月租金2350元得標，已請業者加速整理環境，力拚本月中前開放。

草屯鎮立游泳池興建逾25年，是縣內元老級的露天游泳池，因921地震時受損嚴重，多次停業復建，經營斷斷續續，2020年好不容易重新開放，不料今年因委外廠商臨時解約，重新招標又不順，導致已進入暑期，泳池仍遲未開放惹民怨。

公所在今年5月重招租時，按前次招標條件，投標底價月租金9800元，即年租金11萬7600元，租約長達5年。但該泳池是露天場地又無溫水，恐難全年營運，還要支應場館維護、行政人事、救生員等成本，乏人問津。

為提高廠商投標意願，公所上月10日重新招標，將底標調降為月租金100元，年租金僅1200元，價格暴殺近百倍，果然一上網，詢問電話不少，各行各業都有，就連賣小吃的都打來問，讓公所人員相當緊張，就怕是湊熱鬧、標好玩的。沒想到，最後僅1家投標，以每月2350元標出，租約5年。

草屯鎮公所表示，得標業者在外縣市經營泳池，具實務經驗，公所也已完成水質淨化改善工程，後續展開泳池環境整理，已協調得標業者，力拚本月中旬前營業。

小吃 水質 游泳池

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