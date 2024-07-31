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TPASS2.0再進化！中市評估7天內短期票證吸觀光商務客

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市交通局表示，初步規劃將推出不超過7天的短期票證。記者陳秋雲／攝影
台中市交通局表示，初步規劃將推出不超過7天的短期票證。記者陳秋雲／攝影

交通部去年起推動TPASS通勤月票，目前全國已有19個縣市推出24個月票方案，今年底再規畫TPASS 2.0方案，研議推出不超過14天的定期票。台中市交通局表示，初步規劃將推出不超過7天的短期票證。

台中市交通局表示，台中TPASS 2.0方案初步將規劃推出不超過7天的短天期票證，目前也與苗栗縣、彰化縣及南投縣政府達成共識，共同推出短天期方案，吸引短期造訪的旅客及出差民眾更有意願使用大眾運輸工具。

不過，交通局表示，相關相關補助計畫也要請中央儘速公布，以利TPASS2.0後續推動。

台中市自112年7月1日起推出台中境內及中彰投苗TPASS通勤月票方案，截至目前已售出超過34萬張。

有別於原TPASS月票方案是針對每日通勤的民眾，此次TPASS 2.0主要是配合行政院針對觀光及商務旅次所推出的方案，設定的服務對象是針對前來台中觀光、短期出差的民眾。

TPASS 南投縣 台中市

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