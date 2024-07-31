彰化縣42位國中小校長交接 王惠美：遴選公平公正公開

彰化縣113學年度中小學校長交接典禮今天在彰化藝術高中展翼館舉行，共有42位國中小學校長交接，其中國中2位校長新任、2位校長調任、1位校長留任及3位校長續留，國小計有13位校長新任、25位校長調任、12位校長留任及2位校長續留，主持交接的縣長王惠美表示，遴選均秉持公平公正公開原則，選出最適任的校長，

彰化縣113學年度中小學校長遴選結果及退休校長如下：

(一) 新任：溪陽國中由候用校長葉振偉接任，原斗國中小由候用校長吳玉聆接任。

(二) 調任：彰安國中由信義國中小曹建文校長調任、信義國中小由原斗國中小王心怡校長調任。

(三) 留任：竹塘國中黃仲平校長留任原校。

(四) 續留：陽明國中余立焜校長、大同國中謝國士校長、溪州國中張耀忠校長續留原校。

(五) 退休：溪陽國中潘福來校長、彰安國中林麗觀校長。

二、 國小：

(一) 新任：新水國小張振嘉、羅厝國小梁桂錦、德興國小林惠如、清水國小葉璿雯、西港國小莊文魁、育德國小林志汀、文德國小謝庭秝、文祥國小楊素綾、大榮國小曾美娟、洛津國小周俐君、媽厝國小楊惠如、僑義國小游智信、育華國小陳志明。

(二) 調任：花壇國小詹雪梅、文開國小卓訓德、民生國小曾俊堯、芬園國小楊淙富、快官國小黃至賢、國聖國小李政穎、埔鹽國小劉淑甄、西勢國小王建智、陝西國小吳世宏、王功國小洪文章、馬興國小張榮裕、太平國小鄭權鑫、饒明國小江淑芳、大村國小吳偉誠、芳苑國小洪信德、南鎮國小王錦鴻、田尾國小陳永堂、豐崙國小謝鴻達、中正國小林畯城、舊社國小蕭睿瑜、三民國小胡慧嘉、茄荖國小林國勳、復興國小謝添裕、源泉國小林淑貞、育民國小許瑞芳。

(三) 留任：永豐國小陳國洲、大園國小劉緯綸、育英國小林振茂、福興國小陳榮茂、內安國小石玲惠、螺青國小許孝麟、埤頭國小江怜秀、大湖國小郭福麟、大莊國小呂彥億、二林國小陳福順、新寶國小方順陽、秀水國小郭佳哲。

(四) 續留：青山國小陳俊文、華龍國小黃善貴。

(五) 退休校長：茄荖國小王材源、王功國小謝格倫、芬園國小王彩鳳、民生國小洪榮炎、育民國小許瑋玲、德興國小楊文娟、三民國小江俊穎、新水國小陳鴻杉、馬興國小何承融、埔鹽國小陳啓明、羅厝國小梁欽隆、南鎮國小邱顯場。