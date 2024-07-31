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台中市運動局長李昱叡 8/1轉任台北市立大學總務長

中央社／ 台中31日電

台中市運動局長李昱叡今天是最後一天上班，他也證實8月1日將接任台北市立大學總務長，希望能把台中經驗帶到學界，除增加職務歷練外，落實將理論結合實務，期待職涯有新體驗。

台中市長盧秀燕訪美，今天清晨5時才返抵台灣，下午就傳出市府小內閣有異動。運動局長李昱叡將離職。李昱叡接受中央社記者電訪證實，8月1日將接任台北市立大學總務長。

李昱叡表示，回顧在台中市政府擔任運動局長內任，軟體、硬體建設都已順利上軌道，台北市立大學多次邀約，希望可以到學界服務，他也希望增加學術職務的歷練。

他說，轉職計畫有告知盧秀燕，盧秀燕相當支持年輕人多去開創新的領域，他將帶著「台中經驗」前往，希望透過實務經驗結合理論，持續推廣體育，期待職涯有新體驗。

台中市政府表示，新任運動局長人事案等待市長決定，運動局長職務則由副局長游志祥代理。

李昱叡曾任教育部體育署科長教育部體育司科員、專員、行政院體委會科員、國小體育教師。盧秀燕上任後被延攬入閣。

台北市立大學 運動

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