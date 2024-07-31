台中霧峰老街破損修復惹議！民權街採瀝青混凝土勝出
台中霧峰老街路面破損，修補採鋪柏油或傳統紅磚修補引起爭議。霧峰區公所昨針對民權街召開說明會，出席民代、鄉親在考量經費、工期及鋪設彩色瀝青路口意象等因素後，達成共識，決定採瀝青混凝土方式修復，至於民主街擇日再議。
霧峰區長張慶庸說明，民權街改善工程所需經費約380多萬元，將爭取市府補助，採用瀝青混凝土方式修復，只需要3天即可完成，包括挖除2天、鋪設1天，至於民主街改善工程將待民權街改善後，再設法推動。
霧峰老街（民權街、民主街）長期遭車輛碾壓，路面破損，因原有陶磚材料已經用完，公所暫時用柏油填補，外界批評如同狗皮膏藥，讓老街風味盡失；至於如何修復，地方出現不同聲音，有認為紅磚路面不耐車輛輾壓，同時工期太長，影響生意，要求採用柏油修復；不過另有主張保存老街特色，應採傳統紅磚方式修復。
霧峰公所昨天邀集民權街住戶協調，提出「紙模壓花地坪」及「瀝青混凝土」兩種修復方式，前者可保留老街風味，但是工期長、施工流程複雜、經費偏高；後者工期短、經費少，同時規畫鋪設「彩色瀝青」的路口意象。
民權街住戶考量紙模壓花地坪，經費偏高，不易爭取到經費補助，至於瀝青混凝土，工期短，經費較少，加上彩色瀝青路口意象也可保留老街特色，因而達成共識，選擇採用瀝青混凝土方式修復。
到場關心的市議員李天生、林德宇及里長林揚展等民代都表示支持，並希望工程經費減少後，應該「豐富」施工內容，包括增設彩色瀝青路口意象數量、改善排水設施、重視施工品質，希望早日順利完工，提供鄉親更完善的生活環境；阿罩霧舊街促進協會會長林月霜則要求整建牌樓，重塑老街風貌。
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