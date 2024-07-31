臭臭鍋醬料包赫見蟑螂...民眾：太扯了 彰化衛生局稽查代工廠
台中有網友今天凌晨PO文指出，昨晚買了一家知名臭臭鍋店的海鮮豆腐鍋，擠豆瓣醬時竟擠出蟑螂，嚇壞網友，由於該店總公司在彰化，彰化縣衛生局今天前往稽查醬料包代工廠表示，還在調查釐清製程是否有違規不良，若有違反食品衛生法，將會開罰。
有網友今天凌晨PO文表示，昨晚下班點外賣，點了一家知名臭臭鍋店海鮮豆腐小火鍋，網友說「太扯了，下班點個餐，擠個豆瓣醬能擠出蟑螂太猛了，沒有下次了」，引起網友熱議。原po說，他向店家反映，店員竟還對他說，醬料包是工廠代工，不要用就好了，鍋物沒問題，可以吃，讓他都快吐了。
由於該臭臭鍋店的蒜蓉醬包，是由總公司供應，彰化縣衛生局今天也前往總公司及醬料包代工廠稽查，衛生局食品衛生科表示，目前還在釐清醬料包生產過程，若確定是製作過程中發生問題，會勒令業者暫停販賣該批號產品，依食品良好衛生規範準則規定，食品業者應實施有效防病媒措施，並要落實環境定期清消及製程衛生管理，違反規定者，將依食品安全衛生管理法令其限期改善，若未改善，可處6萬元以上2億元以下罰鍰。
醬料包代工廠表示，通常醬料到填充是一條龍式生產，不會有人工接觸，都是到灌好成為醬包，員工才會接觸裝箱，今天廠區也停工進行全面性消毒工作。
衛生局表示，由於民眾已把問題醬料包丟了，已無實證比對，也建議民眾若發現有食品衛生問題，應把問題食品留下來以利採證調查。
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