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彰化和美社宅德美好室動土 101戶116年完工

中央社／ 彰化31日電

由住都中心興建的社宅德美好室，今天在彰化和美鎮舉行動土典禮，德美好室總戶數為101戶，分為套房、2房及3房等房型，且1樓設有日照中心、綠帶及戶外開放空間，預計116年完工。

國家住宅及都市更新中心上午在和美鎮舉辦「德美好室」動土典禮，出席的有彰化縣副縣長林田富、住都中心副主任許國璋及和美鎮長林庚壬等人。

許國璋致詞時說，德美好室能動土，是中央地方合作成果，而土地原本是教育部的土地，他要感謝教育部願提供土地，在公園旁可蓋社宅，未來完工後，1樓設有日照中心服務民眾，未來日照中心會交由縣府經營。

許國璋表示，德美好室留設穿廊連結附近的運動公園，且位置靠近交流道，距離高鐵站也不遠，也看好未來彰北產業園區發展，工作人口多，希望能照顧到更多年輕人，未來在德美好室附近還有許多建設，設在員林市的社宅也將動土，希望和縣府有更多合作機會，為地方建設。

林庚壬說，德美好室旁邊有公園，附近有菜市場，生活機能好，身為鎮長，他也與有榮焉，而和美鎮目前是彰化第一大鎮，也歡迎大家來投資建設，將和美鎮打造成為幸福城市。

住都中心指出，德美好室建築規模為地上11層、地下3層，未來可提供101戶居住單元，並設置日照中心、綠帶及戶外開放空間，總工程經費約新台幣6億6282萬元，由中央全額投資興建，將於民國116年完工，而彰化縣已有4處社宅決標，共556戶；含今日開工的社宅，共有2處基地，376戶興建中。

放空 社宅

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