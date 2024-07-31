近億鯊魚機被沖毀在河床上 彰化順風飛行場損失慘重

凱米颱風日前造成溪水暴漲，彰化縣溪州鄉順風飛行俱樂部的鯊魚機也被沖毀在河床上，不僅順風飛行場被淹沒，大量漂流木、廢棄物也沖毀河床旁的農田，讓農民復耕困難。

縣議員李俊諭今天邀集第四河川局、縣府等單位與農民一起會勘溪州鄉濁水溪河川地，發現不只農民承租耕作的河川地上有大量的飄流木和稻草覆蓋，也發現竟有順風飛行場的鯊魚機殘骸，鯊魚機殘骸被沖到距離飛行場已有了5、6公里遠的河床，甚至部分尾翼殘骸已沖到西螺大橋附近河床。

李俊諭說，河川地上的大量漂流木，也需要林務局等單位來認定，否則農民怕觸法不敢擅自移動，希望相關單位協助，農民才可順利復耕。

而在河床發現的鯊魚機殘骸也讓大家很驚訝，位於溪州鄉的順風飛行場是彰化縣第一座合法運動輕航機飛行場，創辦人曾是F16戰鬥機飛官的饒自強，佔地5公頃的飛行場2022年9 月風光開幕，但才營運近半年就發生墜機二死事故而停飛。