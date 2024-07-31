臭臭鍋名店小火鍋「豆瓣醬包擠出蟑螂」？中市府說話了

有網友今天凌晨PO文表示，昨晚下班點外賣，點了一家知名臭臭店海鮮豆腐小火鍋，「太扯了，下班點個餐，擠個豆瓣醬能擠出蟑螂太猛了，沒有下次了」，引起網友熱議。該品牌表示，已啟動食安機制稽查，並連繫PO文的消費者善後；台中食安處表示，該品牌總公司設址在彰化縣，已通知彰化縣衛生局釐清。

台中市食安處說明，經查該連鎖火鍋品牌使用的蒜蓉醬包，是由總公司供應，該業者總公司設址在彰化縣員林市，食安處已通知彰化縣政府衛生局處理釐清，以了解醬包製作及負責廠商環境衛生是否符合規定。

這名網友在Threads發文並PO照表示，下班點外送這家臭臭店海鮮豆腐小火鍋，因為喜歡豆瓣醬，又加點了一包5元的豆瓣醬，沒想到包裝內竟藏一隻蟑螂，「擠個豆瓣醬能擠出蟑螂太猛了，真的不誇張的那種」。

網友看到PO文紛紛表示，「有夠噁，食安問題很大」，「我的天啊，我會瘋掉欸」、「5塊錢送蟑螂」、「驚喜包耶」、「以前吃就覺得豆瓣醬有怪味，原來是這個味」。