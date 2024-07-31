狂風暴雨蹂躪...八通關古道路基整段「不見了」 玉管處巡查員驚呆

玉山國家公園八通關步道慘遭凱米颱風狂風暴雨蹂躪，玉管處巡視步道，發現沿線多處坍方、落石，受損嚴重路段至少7到8處，甚至部分路基完全「不見了」，更讓巡查員驚呆，只靠人力修復不可能，玉管處將評估由專業工程團隊維修，希望今年底能重新開放。

八通關步道是八通關古道西端，入口在信義鄉東埔一鄰，步道沿山壁開鑿，一旁是陳有蘭溪溪谷，山高谷深，景觀壯闊，又有父子斷崖、雲龍瀑布等景點，從東埔到雲龍瀑布長約4.3公里，開放一般遊客健行，繼續往東可通往玉山主峰以及南二段路線則需申請入園，不論是健行或百岳長程縱走，都是熱門路線。

玉管處表示，今年6月八通關步道在部分路段因為落石受損，暫時封閉。維修人員徒步背負器材維修、清理落石，希望盡快修復，7月22日只剩棧橋路段再修復完成，就可重新開放。

未料，凱米颱風在信義鄉降下驚人雨量，出現土石流、崩塌等災情，颱風雖然過去，山區仍持續有強降雨，讓災情進一步擴大。近日派人巡視八通關步道路況，發現受損情況嚴重，沿路落石、樹木倒塌，部分路段路基整段流失無路可走，更讓巡查人員驚訝的事，其中一處小瀑布，平時只有涓涓細流，這次在豪雨助威下，竟化為激流，將下方路基全部沖走，讓人見識凱米的破壞力。