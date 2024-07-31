草屯投14線拓寬達10公尺打通瓶頸 將可分流台14線

南投草屯鎮投14線貫穿富寮里、坪頂里，也能連接中寮鄉，是當地交通要道，縣府辦理指標約1至6公里處拓寬工程，道路有效寬度達10公尺，拓寬後也能分流台14線交通。

投14線，是草屯鎮富寮里往返坪頂里要道，為促進地方發展，南投縣府辦理投14線拓寬計畫，今天舉行動土典禮，預計民國115年3月完工；縣長許淑華出席說，富寮里、坪頂里許多道路較狹小，投14線是重要出入道路，拓寬更顯重要，還能分流省道台14線交通。

許淑華說，感謝交通部公路局補助新台幣3億3000多萬元協助改善交通瓶頸，縣府近年積極規劃草屯鎮九九峰氦氣球樂園，連結其他景點，打造草屯觀光新軸線，投14線拓寬後能提供更完善交通路網。

投縣府工務處表示，投14線1K+180至6K+482拓寬工程總長5.302公里，道路有效寬度10公尺，工程總經費6億957萬元，包含工程費2億9057萬元、用地及地上物補償費3億1900萬元，其中公路局補助3億3321萬元，縣府自籌2億7636萬元，施工期600日曆天。