快訊

高雄市調查處疑詐據點工作費 南機站約談逾10位「自家人」…調查官聽聞不意外

方文琳鬆口認「曾想當王傑女兒後母」：退出演藝圈都沒關係

清一色「全是男性」…創意私房449名被告遭帶回 警察、軍人、老師皆落網

草屯投14線拓寬達10公尺打通瓶頸 將可分流台14線

中央社／ 南投縣31日電

南投草屯鎮投14線貫穿富寮里、坪頂里，也能連接中寮鄉，是當地交通要道，縣府辦理指標約1至6公里處拓寬工程，道路有效寬度達10公尺，拓寬後也能分流台14線交通。

投14線，是草屯鎮富寮里往返坪頂里要道，為促進地方發展，南投縣府辦理投14線拓寬計畫，今天舉行動土典禮，預計民國115年3月完工；縣長許淑華出席說，富寮里、坪頂里許多道路較狹小，投14線是重要出入道路，拓寬更顯重要，還能分流省道台14線交通。

許淑華說，感謝交通部公路局補助新台幣3億3000多萬元協助改善交通瓶頸，縣府近年積極規劃草屯鎮九九峰氦氣球樂園，連結其他景點，打造草屯觀光新軸線，投14線拓寬後能提供更完善交通路網。

投縣府工務處表示，投14線1K+180至6K+482拓寬工程總長5.302公里，道路有效寬度10公尺，工程總經費6億957萬元，包含工程費2億9057萬元、用地及地上物補償費3億1900萬元，其中公路局補助3億3321萬元，縣府自籌2億7636萬元，施工期600日曆天。

南投縣 景點 許淑華

延伸閱讀

斥資6億！南投草屯投14線動土拓寬 2026年完工

南投首場電音潑水派對8/3登場 邀親子擊退酷暑

雨炸南投！竹山鎮驚見地層下陷「1人高」 透天別墅26戶居民緊急撤離

南投住宅、農損仍待評估 縣長許淑華提醒拍照存證

相關新聞

近億鯊魚機被沖毀在河床上 彰化順風飛行場損失慘重

凱米颱風日前造成溪水暴漲，彰化縣溪州鄉順風飛行俱樂部的鯊魚機也被沖毀在河床上，不僅順風飛行場被淹沒，大量漂流木、廢棄物也...

狂風暴雨蹂躪...八通關古道路基整段「不見了」 玉管處巡查員驚呆

玉山國家公園八通關步道慘遭凱米颱風狂風暴雨蹂躪，玉管處巡視步道，發現沿線多處坍方、落石，受損嚴重路段至少7到8處，甚至部...

彰化縣第二處社宅動工 和美「德美好室」規畫105戶

內政部預定在彰化縣興建兩千戶社會住宅，其中，彰化市學士安居275戶社宅已去年開工，和美鎮「德美好室」社宅也在今天動工，預...

影／台中企業慨捐市價348萬密錄器 600台給警員護治安

台中后里伯悅公司熱心公益，過去曾捐贈台東、金門公務機關密錄器，此次在金門亞哥民宿蔡姓創辦人的牽線下，今天捐贈市價348萬...

889大雪山線公車8月1日開跑 每天4班次往返搭車須預約

台灣好行889大雪山線，8月1日上路，觀光旅遊局長陳美秀表示，聯合交通局、農業部林業及自然保育署台中分署、台中科技大學及...

斥資6億！南投草屯投14線動土拓寬 2026年完工

為分擔台14線車流，並改善路狹瓶頸，南投縣政府斥資6億元辦理「投14線拓寬改善工程」，經年餘時間完成路線規畫、取得用地及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。