彰化縣第二處社宅動工 和美「德美好室」規畫105戶

內政部預定在彰化縣興建兩千戶社會住宅，其中，彰化市學士安居275戶社宅已去年開工，和美鎮「德美好室」社宅也在今天動工，預定2027年年中完工，將為彰化縣再提供105戶社宅，後續還有員林、溪湖等3處社宅也將陸續興建。

位於和美鎮和頭路204巷的「德美好室」社宅，基地面積約606坪，將興建地下3樓，地上11樓建築，105戶共規畫套房型 59 戶、二房型37戶、三房型9戶，一樓將規劃設置日照中心，留設綠帶及戶外開放空間，提供友善共居環境，鄰里共享社宅成果。

由於「德美好室」基地鄰近德美公園、忠權運動公園，休憩資源完善；車行15分鐘即可抵達和美交流道接國道三號，20分鐘內可南至彰化火車站，交通便捷。

出席「德美好室」社宅今天的動土儀式的，包括國家住宅及都市更新中心副主任許國璋、彰化縣副縣長林田富、和美鎮長林庚壬及地方民代，許國璋說，「德美好室」社宅鄰近公園、交通便捷，尤其是一樓設置的日照中心共可容納36 人，是由衛福部補助，未來將提供給地方政府管理。

國家住宅及都市更新中心預計在彰化縣規劃興辦6處社宅，目前已在三市鎮規劃561戶，其中已先動工的彰化市「學士安居」275戶，預定明年年底完工，加上今天動工的和美「德美好室」105戶，及 預定11月動工的員林市「靜修好室」共176戶，另有員林市第二處社宅預定地在南興里，及溪湖鎮「溪湖好室」籌畫中。