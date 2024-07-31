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影／台中企業慨捐市價348萬密錄器 600台給警員護治安

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
台中后里伯悅公司今捐贈600台微型攝影機給台中市警局。圖／台中市警局提供
台中后里伯悅公司今捐贈600台微型攝影機給台中市警局。圖／台中市警局提供

台中后里伯悅公司熱心公益，過去曾捐贈台東、金門公務機關密錄器，此次在金門亞哥民宿蔡姓創辦人的牽線下，今天捐贈市價348萬元的微型攝影機，一共有600台，將有助於警員執勤的品質與安全性，市警局長李文章也感謝業者取之於社會、用之於社會的公益心。

捐贈儀式在今天上午9點在警察局舉行，由市警局局長李文章代表受贈，也頒發感謝狀給伯悅公司總經理王成疄，表彰伯悅公司對社會公益和治安的貢獻。

台中市警局長李文章說，非常感謝伯悅公司的慷慨捐贈，這批微型攝影機將大大提升同仁在執行任務時對於現場影像紀錄的保存，除有利案件偵辦，更能保護民眾及員警自身權益，希望未來能有更多企業和社會力量共同參與，支持警察維護社會治安的工作。

伯悅公司總經理王成疄說，身為台中市的在地企業公司有責任回饋社會。看到員警為了保護市民安全所付出的努力，深感敬佩。此次捐贈的微型攝影機，具有廣角173度，能夠讓員警在執勤過程中得到更多的保障，同時也讓社會各界看到我們對治安的重視。

台中市警局表示，該批微型攝影機電池續行力達7小時、記憶體128G，有夜視及wifi功能，有輕便、功能強大等優點，能協助警員在突發情況下迅速記錄現場情況，此批攝影機將依比例分配給各分局，優先配發給外勤單位使用，確保同仁在干涉、取締、告發、處理案件等執法過程中，能夠完整保全證據，進而有效保障民眾及員警的權益，打造一個安全、宜居的城市。

台中后里伯悅公司今捐贈600台微型攝影機給台中市警局。圖／台中市警局提供
台中后里伯悅公司今捐贈600台微型攝影機給台中市警局。圖／台中市警局提供
台中后里伯悅公司今捐贈600台微型攝影機給台中市警局（左為伯悅公司總經理王成疄、右為台中市警警局長李文章）。圖／台中市警局提供
台中后里伯悅公司今捐贈600台微型攝影機給台中市警局（左為伯悅公司總經理王成疄、右為台中市警警局長李文章）。圖／台中市警局提供

公益 台中市

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