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889大雪山線公車8月1日開跑 每天4班次往返搭車須預約

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台灣好行889大雪山線，8月1日上路。圖／觀光旅遊局提供
台灣好行889大雪山線，8月1日上路。圖／觀光旅遊局提供

台灣好行889大雪山線，8月1日上路，觀光旅遊局長陳美秀表示，聯合交通局、農業部林業及自然保育署台中分署、台中科技大學及中台灣客運跨城合作，打造2部觀光主題公車，民眾電話預約，輕鬆暢遊大雪山自然美景。

陳美秀表示，889大雪山線，從豐原轉運中心出發，經東豐自行車綠廊、石岡、東勢、橫嶺山步道、鳶嘴山登山口、大雪山國家森林遊樂區、小雪山旅遊資訊站等，全線共23個站點，每日提供4個班次往返。

最早7點15分發車，尾班下午4點45分發車，車程約2.5小時，適合搭公車1日遊程或是2到3天的行程。

林業及自然保育署台中分署長張弘毅表示，大雪山擁有林相、動物、鳥類、植物等豐富生態，還有原始的森林浴場和步道，雲海、晚霞及秋天楓紅，在海拔2000公尺以上的大雪山裡，近觀生態目不暇給，推薦民眾搭乘台灣好行大雪山線前往體驗。

台中科大副教授侯純純表示，2部主題公車，沈有騰及曾婉郁二位老師設計，其中1部車強調白天大雪山的豐富生態，以大雪山特有的物種，如帝雉、藍腹鷴、冠羽畫眉、赤腹山雀等珍貴鳥類融入全車佈置；另1部車則突顯夜晚大雪山的特色生態，包含獨特白面鼯鼠、山羌、台灣野山羊等動物，都精彩地呈現在車體內裝上。

旅客搭乘須先洽中台灣客運以電話預約，電話：0800676676轉2。8月1日起凡從豐原轉運中心搭乘台灣好行888豐后線或889大雪山線，每人即可獲得山城折疊式輕便背包1份，每路線各限量100份，送完為止。

台灣好行889大雪山線，2部中型巴士，充滿大雪山主題，8月1日上路。圖／觀光旅遊局提供
台灣好行889大雪山線，2部中型巴士，充滿大雪山主題，8月1日上路。圖／觀光旅遊局提供

公車 台灣好行 大雪山

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