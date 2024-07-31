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何欣純會勘台中神岡災情 盼盧秀燕關心受災狀況

中央社／ 台中31日電

台中市長盧秀燕颱風後再出訪，在僑宴表示「路若會通，子孫會成功」。民進黨籍立委何欣純今天會勘神岡區災情，她說，「安全的路來通，子孫會更成功」，盼盧秀燕關心。

盧秀燕22日出訪美西，預計展開10天訪美行程，因颱風凱米來襲，她在23日降落西雅圖後，決定返台坐鎮防颱，26日晚間自費搭機繼續訪美行程，引發議論。

何欣純今天會勘神岡區陽明橋緊急處置及復建相關事宜，媒體訪問，關於盧秀燕一週來回台灣美國4趟，美方覺得很有誠意也達到效果。

何欣純表示，盧秀燕來回美國台灣，長途的飛行很累，請照顧好身體、好好休息。颱風凱米來襲，台中市受損區域很多，希望盧秀燕儘速關心受災的狀況，中央和地方合作復建，以最有效率的方式處置，還給市民安全的台中市。

關於，盧秀燕引用「開蘭第一人」之稱的吳沙所說「路若會通，子孫會成功」，她希望透過國際交流，可以讓城市及市民在國際間能有更多朋友，得到更多照顧。

何欣純表示，颱風災害影響好幾戶人家的生命財產安全，市府經費不夠，中央會全力支持，「安全的路來通，子孫會更成功」。

對於有人高喊何市長，何欣純說，會更努力，希望提供更多能量服務大家。

民進黨台中市議員周永鴻提到，盧秀燕為了僑宴再度出訪，當天沙鹿出現天坑、神岡的堤防地基也被沖毀，並非如盧秀燕所說，勘災完沒有災情可以飛出去。

周永鴻表示，並未看到盧秀燕到底行銷台中什麼，倒是很成功的行銷她自己。盧秀燕搭飛機如搭高鐵，來來去去最後再說自費。周永鴻認為，「如果沒有爭議，幹麻自費」。

周永鴻提到，盧秀燕此行辛苦，因為一開始決策錯誤，希望盧秀燕在未來在外交、出訪，更謹慎、更有決斷力，別浪費市民公帑。希望盧秀燕能趕快回歸市政。

何欣純 成功 盧秀燕

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