斥資6億！南投草屯投14線動土拓寬 2026年完工

為分擔台14線車流，並改善路狹瓶頸，南投縣政府斥資6億元辦理「投14線拓寬改善工程」，經年餘時間完成路線規畫、取得用地及工程發包等，今動土，預計2026年3月完工。縣長許淑華說，除提升交通安全，也將串連縣內觀光軸線。

縣府指出，投14線位在草屯坪頂、富寮兩里內，全長6.482公里，起點銜接台14線，終點與投17線相連可通往中寮，是居民出入要道。而該路線雖為雙向車道，但沿途路肩寬度過小，6K至終點段更因寬度未達雙車道標準形成交通瓶頸。

考量投14線彎道多卻道路狹窄，並有交通瓶頸，不利會車及大型車輛行駛外，沿線近年更新增「亞洲最大鳥類動物園」九九峰動物樂園，帶進遊客也增加車流，為此向中央提報生活圈道路交通系統建設計畫，並於前年獲核定補助拓寬改善。

工務處表示，將拓寬投14線1.18K至6.482K，總長5.302公里，工程總經費為6億0957萬元，其中工程經費2億9057萬元、用地徵收及地上物補償費3億1900萬元；經費來源由縣府自籌2億7636萬元，交通部公路局補助3億3321萬元。

而經年餘時間進行地方說明會、確認路線規畫、徵收取得用地等程序，並完成工程發包，今舉辦動土典禮。縣長許淑華說，投14線拓寬改善後，除提升當地居民及遊客的通行安全，作為往返草屯、中寮的主要道路，同時分擔台14線車流。