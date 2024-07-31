和美新闢鹿和路圓環停車場 10月再增40格路邊停車收費

彰化縣和美鎮人口達8.8萬人，僅次於彰化市及員林市，面對市區停車位不足窘況，鎮公所預定10月將新增40格路邊收費停車位，鎮公所還決定將鹿和路圓環旁舊有宿舍改建為停車場，初步規劃開闢39席停車位，預定12月完工啟用。

和美鎮長林庚壬今天主持鹿和路圓環旁舊有宿舍改建為停車場動工儀式時表示，此一基地原為公所員工宿舍，但住戶已在去年底搬離，因現況老舊不堪且已無使用需求，為考量市區及商圈周邊停車需要，先行拆除，短期先行作為停車場使用，長期可規劃作為商場用途兼停車的建築。

林庚壬說，位在和美國小旁、鹿和路6段與和平街圓環邊停車場，占地約450坪，分屬住宅區及商業區，位處和美鎮中心黃金地段。目前已完成拆除執照申請，將動用400萬元經費開闢，預計於12月初完工，未來可紓解周邊停車需要、滿足地方需求。

和美鎮公所建設課長林豊翔表示，和美鎮目前已有停一、停三及停四共3處路外停車場，共提供125格停車位，等鹿和路圓環旁舊有宿舍改建為停車場完工後，可再提供39格，合計達164格。