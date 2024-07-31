100元求租！南投草屯游泳池標出成交價曝光 拚8月開放

南投草屯鎮立游泳池因水質、租約等問題，今年遲未開放惹民怨。公所為此將投標底價降為月租金100元求租，上周總算標出。公所表示，雖僅1家廠商投標，但得標月租金2350元，高於底標，已請業者加速整理環境，力拚8月中前開放。

草屯鎮立游泳池興建逾25年，是縣內元老級的露天游泳池，因921地震時受損嚴重，多次停業復建，經營上斷斷續續，2020年好不容易重新開放，不料今年因委外廠商臨時解約，重新招標又不順，導致已進入暑期，泳池仍遲未開放惹民怨。

由於，公所在今年5月重新招租時，按照前次招標條件，投標底價月租金9800元，即年租金11萬7600元，且租約長達5年。但該泳池是露天場地，又無溫水，恐難全年營運，還要支應場館維護、行政人事、救生員等成本，而乏人問津。

為提高廠商投標意願，公所在本月10日重新招標，大刀闊斧將底標調降為月租金100元，年租金僅1200元，價格暴殺近百倍，果然一上網就引發各界關注。

據了解，草屯鎮公所將鎮立游泳池的招標底價，從原本的月租金9800元降至100元後，打來詢問的電話不少，各行各業都有，就連賣小吃的都打來問，讓公所人員相當緊張，就怕是湊熱鬧、標好玩的。沒想到，最後僅1家投標，也順利標出。

草屯鎮公所表示，鎮立游泳池委外招租，雖然僅有1家廠商投標，但標出的月租金不只100元，而是每月2350元，同樣租約5年，採半年繳方式；且得標業者本身有在外縣市經營泳池，具實務經驗，相信後續經營及維護管理都能很快上手。