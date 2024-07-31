台中私幼涉虐童 教保員停職

台中市烏日某私立幼兒園傳出疑似不當對待案件，有4名幼生疑被1名教保員拉手打胸及用力甩開等情況，身上出現瘀青，家長前天聯袂報警，並向教育局檢舉。教育局主秘郭明洲說，已入園稽查，並帶回7月26日監視畫面，也要求園方即日起暫停疑似行為人職務；審查小組昨決議受理此案展開調查，如違法屬實，一定嚴懲。

家長反映，孩子身上有不明瘀青，「孩子那麼小，被打成這樣真的很過分」，他們懷疑孩子遭教保員不當對待；教育局入園稽查並成立審查小組，決議受理調查，將自中央人才資料庫遴選調查委員入園調查，並於1個月內調查完畢，送認定委員會審議如何裁罰。

教育局強調，為徹查此案，了解是否還有其他疑似不當對待幼生的行為，要求園方提供14日內監視影像，如調查行為人違反「教保服務人員條例」對幼兒有幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教等不當對待行為，最重可罰60萬元、終身不得於教保服務機構任職；教保服務機構也會連帶被裁罰6千至6萬元罰鍰。

烏日警分局表示，幼童疑遭不當管教，已受理報案，報請台中地檢署婦幼專責檢察官指揮偵辦。教育局重申，台中市教保服務以「零體罰」為原則，各園應以溫暖、正向的態度實施教保服務，如有違法將重罰，且依法公告名稱及負責人姓名。