聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中私幼涉虐童 教保員停職

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導

台中市烏日某私立幼兒園傳出疑似不當對待案件，有4名幼生疑被1名教保員拉手打胸及用力甩開等情況，身上出現瘀青，家長前天聯袂報警，並向教育局檢舉。教育局主秘郭明洲說，已入園稽查，並帶回7月26日監視畫面，也要求園方即日起暫停疑似行為人職務；審查小組昨決議受理此案展開調查，如違法屬實，一定嚴懲。

家長反映，孩子身上有不明瘀青，「孩子那麼小，被打成這樣真的很過分」，他們懷疑孩子遭教保員不當對待；教育局入園稽查並成立審查小組，決議受理調查，將自中央人才資料庫遴選調查委員入園調查，並於1個月內調查完畢，送認定委員會審議如何裁罰。

教育局強調，為徹查此案，了解是否還有其他疑似不當對待幼生的行為，要求園方提供14日內監視影像，如調查行為人違反「教保服務人員條例」對幼兒有幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教等不當對待行為，最重可罰60萬元、終身不得於教保服務機構任職；教保服務機構也會連帶被裁罰6千至6萬元罰鍰。

烏日警分局表示，幼童疑遭不當管教，已受理報案，報請台中地檢署婦幼專責檢察官指揮偵辦。教育局重申，台中市教保服務以「零體罰」為原則，各園應以溫暖、正向的態度實施教保服務，如有違法將重罰，且依法公告名稱及負責人姓名。

台中市 幼兒園 教育局

延伸閱讀

台中烏日某幼兒園疑不當管教 幼生身上有不明瘀青

台中幼兒園爆虐童？4幼生身上現瘀青教局介入 老師被停職

北市私幼性侵案2020年發現幼園7項缺失 教局：案發前已完成改善

張啓楷：高虹安停職停薪違法違憲 支持提停止處分聲請

相關新聞

彰化中秋公益禮盒開賣了 保庇天后王彩樺率先採購2萬元

中秋節將至，彰化縣長王惠美今天與知名藝人王彩樺為彰化9家身障機構及庇護工場行銷中秋公益禮盒，王惠美說，公益中秋禮盒送禮自...

台中私幼涉虐童 教保員停職

台中市烏日某私立幼兒園傳出疑似不當對待案件，有4名幼生疑被1名教保員拉手打胸及用力甩開等情況，身上出現瘀青，家長前天聯袂...

廣角鏡／南投風災山區出現「台灣」

凱米颱風襲台，南投縣仁愛鄉互助村中原部落附近山坡地崩塌，當地居民發現，崩塌地因頭尾較尖細，形狀神似台灣，中間岩石還高低起...

20萬元可買什麼？彰化二林家扶獲及時雨 更新6大設備

彰化家扶中心二林服務處很多器材使用十多年已老舊損壞，今獲彰化縣圓夢行善團捐贈20萬元，二林服務處購買設備，行...

芳苑海空步道爆紅...政府民間資源都進來 休憩空間今啟用

綠能產業前進彰化西南角，法國電力再生能源公司主動對芳苑鄉伸出友誼之手，補助充實海空步道旁台61線橋下的休憩設施，今歡樂啟...

影／台鐵泰安新站火災警報器響整晚 台鐵回應了

台中市后里區泰安（公館）火車站火災警報器昨晚響不停，今天早上才停止，當地公館里長馮詠淮趕到車站查看，沒有火災，找不到人處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。