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彰化中秋公益禮盒開賣了 保庇天后王彩樺率先採購2萬元

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美今天與知名藝人王彩樺等人為彰化9家身障機構及庇護工場行銷中秋公益禮盒。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天與知名藝人王彩樺等人為彰化9家身障機構及庇護工場行銷中秋公益禮盒。記者林宛諭／攝影

中秋節將至，彰化縣長王惠美今天與知名藝人王彩樺為彰化9家身障機構及庇護工場行銷中秋公益禮盒，王惠美說，公益中秋禮盒送禮自用兩相宜，不僅可做愛心，還可參加彰化GO購，有機會中百萬名車大獎。　

彰化縣政府今天為中秋公益禮品宣傳行銷，還請到台灣濱崎步保庇天后王彩樺一起宣傳做公益，王彩樺登高一呼率先購買2萬元，彰化縣工業會理事長盧玉娟購買6萬元、藝人橙希創意行銷有限公司購買2萬元、議員賴清美也購買100盒禮盒。

王惠美表示，這幾年因疫情，身障機構和庇護工場捐款減少，加上很多機構需要整建、重建，經營的非常辛苦，很需要大家支持，為了鼓勵縣內身心障礙朋友，今年邀集9家身障機構及庇護工場，推出中秋公益禮品，也特別感謝藝人王彩樺一起為公益產品做行銷，希望能提升買氣，歡迎公司行號、團體等踴躍購買，一起做公益。

王彩樺說，她也感謝縣長給她機會一起來做公益，這些公益單位做的產品都非常用心，都是出自他們非常努力去學來的，讓大家吃到都覺得很溫暖，有幸福的滋味，希望大家一起來支持，也可讓他們為這個社會做更多的貢獻。

王惠美說，這次主打商品也有順應時下野餐風潮，商品設計攜帶方便，包括有愛加倍工場的「陳炳臣金獎咖啡文創禮盒」、肯納兒烘焙坊的「肯納綜合禮盒」、康復之友協會的「土鳳梨酥禮盒」、喜樂保育院的「喜樂真愛禮盒」、小嶺頂愛啟兒關懷協會的「宇宙奇想禮盒」、慈生仁愛院的「走月亮禮盒」、慈恩庇護休閒農場的「黃金中瓜禮」、聖母聖心的「泡菜及蜂蜜柚子茶」及靜鴻家園的「蜂蜜迷你組」等，歡迎大家快來訂購，還享有早鳥優惠，而且鄉親只要購買500元以上，就可額外多送一組抽獎序號，有機會把百萬名車開回家。

彰化縣長王惠美今天與知名藝人王彩樺為彰化9家身障機構及庇護工場行銷中秋公益禮盒。記者林宛諭／攝影
彰化縣長王惠美今天與知名藝人王彩樺為彰化9家身障機構及庇護工場行銷中秋公益禮盒。記者林宛諭／攝影
彰化縣政府今天為中秋公益禮品宣傳行銷。圖／彰化縣政府提供
彰化縣政府今天為中秋公益禮品宣傳行銷。圖／彰化縣政府提供

中秋節 公益

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