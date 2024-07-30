彰化中秋公益禮盒開賣了 保庇天后王彩樺率先採購2萬元

中秋節將至，彰化縣長王惠美今天與知名藝人王彩樺為彰化9家身障機構及庇護工場行銷中秋公益禮盒，王惠美說，公益中秋禮盒送禮自用兩相宜，不僅可做愛心，還可參加彰化GO購，有機會中百萬名車大獎。

彰化縣政府今天為中秋公益禮品宣傳行銷，還請到台灣濱崎步保庇天后王彩樺一起宣傳做公益，王彩樺登高一呼率先購買2萬元，彰化縣工業會理事長盧玉娟購買6萬元、藝人橙希創意行銷有限公司購買2萬元、議員賴清美也購買100盒禮盒。

王惠美表示，這幾年因疫情，身障機構和庇護工場捐款減少，加上很多機構需要整建、重建，經營的非常辛苦，很需要大家支持，為了鼓勵縣內身心障礙朋友，今年邀集9家身障機構及庇護工場，推出中秋公益禮品，也特別感謝藝人王彩樺一起為公益產品做行銷，希望能提升買氣，歡迎公司行號、團體等踴躍購買，一起做公益。

王彩樺說，她也感謝縣長給她機會一起來做公益，這些公益單位做的產品都非常用心，都是出自他們非常努力去學來的，讓大家吃到都覺得很溫暖，有幸福的滋味，希望大家一起來支持，也可讓他們為這個社會做更多的貢獻。