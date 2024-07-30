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20萬元可買什麼？彰化二林家扶獲及時雨 更新6大設備
彰化家扶中心二林服務處很多器材使用十多年已老舊損壞，今獲彰化縣圓夢行善團捐贈20萬元，二林服務處購買設備，行善團9名團員陪伴24名受扶助學童啟用，並玩互動遊戲，氣氛歡樂。
彰化縣圓夢行善團巡迴各地幫助弱勢民眾，發現西南角鄉鎮因城鄉落差而缺乏資源，主動發起募捐，匯集20萬元捐贈彰化家扶中心二林服務處，二林服務處如得及時雨，汰換老舊常凸槌的禮堂教學音響設備、移動式投影布幕、手提無線擴音器，更新UPS不斷線系統、防潮箱和一輛公務機車。
「工欲善其事，必先利其器。」行善團會長黃玲玉說，家扶二林服務處更新設備後，改善硬體與教學設備，可協助偏鄉沿海地區弱勢兒少的教育學習，提升社工專業服務品質，行善團期待兒少感受社會溫暖，長大後成為「手心向下」懂得回饋社會的人。
黃玲玉、家扶基金會董事暨彰化縣圓夢行善團首席榮譽會長蕭文龍和7名團員，跟二林家扶暑期課輔班24名學童玩互動遊戲，製作手串項鍊，還帶來養樂多、餅乾等食品當點心。
彰化家扶主任王震光表示，家扶二林服務處服務二林、埤頭、竹塘、芳苑和大城五鄉鎮的弱勢家庭275戶、441名兒少，家扶感謝彰化縣圓夢行善團長期支持扶助工作，且專程到二林服務處關心與鼓勵，給家扶孩子快樂暑假回憶。
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