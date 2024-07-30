芳苑海空步道爆紅...政府民間資源都進來 休憩空間今啟用
綠能產業前進彰化西南角，法國電力再生能源公司主動對芳苑鄉伸出友誼之手，補助充實海空步道旁台61線橋下的休憩設施，今歡樂啟用，眾人大跳伸展操，鄉公所希望今後能再集合各方力量共同為偏鄉打造樂活空間。
芳苑海空步道2021年啟用，坐擁濕地生態與夕陽美景，爆紅迄今不歇，每天來自各地的遊覽車到此遊覽，縣政府優化海空步道旁台61線橋下休憩空間，設置彈塗魚、黑嘴鷗等裝置藝術作品，成為網紅和遊客的打卡熱點。
芳苑鄉長林保玲表示，縣政府補助250萬元，芳苑鄉公所自籌190萬元，再優化台61線橋下37至39跨距的休憩空間，鋪設地面和彩繪高架橋墩，法國電力再生能源公司認為芳苑鄉濱海風光很美，配合「蔚藍海彰化離岸風電計畫」補助五座成人體健設施。
芳苑鄉公所搶搭2024巴黎奧運熱潮，邀請專業體健老師帶領與會來賓和居民大跳伸展操，為場地設施啟用暖身，開幕後，體健老師與彰師大運動健康研究所學生輔助，指導阿公阿婆使體健設施，有效運動無傷害。
法國電力再生能源台灣市場總經理張明侖說，「蔚藍海彰化離岸風電計畫」致力促進社區的繁榮與健康生活，這次捐贈體健設施，不只是公司對當地社區承諾的具體展現，也象徵公司長期支持永續的生活方式。
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