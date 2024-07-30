台中幼兒園4幼生都「瘀青」...報警了 教局決議：嚴查

台中烏日某私立幼兒園傳出幼生疑遭不當對待案件，有四名幼生疑被老師拉手打胸及大力甩開等，造成身上出現不明瘀青，家長昨報警，並向教育局檢舉。教育局主祕郭明洲說，教育局獲報後隨即入園稽查，並帶回監視畫面，也要求園方即日起暫停疑似行為人職務；今天中午由審查小組討論決議受理此案展開調查，如違法屬實，一定嚴懲與重罰。

教育局重申，台中市教保服務以「零體罰」為原則，呼籲各園應以溫暖、正向的態度實施教保服務，如有違法絕對嚴懲重罰，且依法公告名稱及負責人姓名。

教育局說明，據家長反映孩子身上有不明瘀青，幼生疑被教師拉手打胸及大力甩開等情事，疑遭教師不當對待；教育局接獲檢舉隨即入園稽查，今天中午召開審查小組討論，決議受理調查，將自中央人才資料庫遴選調查委員入園調查，並於1個月內調查完畢送認定委員會審議。

教育局強調，為徹查此案，了解是否還有其他疑似不當對待幼生的行為，要求園方提供14日內監視影像，如調查行為人違反「教保服務人員條例」對幼兒有幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教等不當對待行為，最重可罰60萬元、終身不得於教保服務機構任職；教保服務機構也會連帶被裁罰6千至6萬元罰鍰。

烏日警分局表示，幼童疑遭不當管教已受理當事家長報案，據了解有相關可疑瘀青已報請台中地檢署婦幼專責檢察官指揮偵辦。