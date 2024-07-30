台中烏日某幼兒園疑不當管教 幼生身上有不明瘀青

台中烏日區1家私立幼兒園疑發生幼童遭不當管教，家長發現孩子身上有不明瘀青向警方報案。教育局表示，已暫停行為人職務，審查小組今天展開調查，違法屬實將嚴懲重罰。

台中市教育局29日接獲民眾檢舉，烏日區1家私立幼兒園發生疑似不當對待幼生案件，家長已向警方報案。教育局今天透過文字稿表示，獲報後入園稽查並帶回7月26日監視畫面，要求園方即日起暫停行為人職務，今天審查小組入園調查。

教育局指出，家長反映發現孩子身上有不明瘀青，有幼生疑被教師拉手打胸及大力甩開等，疑遭不當對待等情事。教育局29日接獲檢舉入園稽查，今天中午召開審查小組討論並入園了解。審查小組決議受理調查，將自中央人才資料庫遴選調查委員，1個月內調查完畢送認定委員會審議。

許多家長憂心孩子是否也是受害者之一，教育局表示，為了解是否還有其他疑似不當對待幼生的行為，要求園方提供14日內監視影像。

教育局指出，如調查行為人違反教保服務人員規定，對幼兒有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾、不當管教，或其他對幼兒之身心暴力或不當對待之行為，將依其情節輕重，裁罰新台幣6000至60萬元以下罰緩，或管制1至4年或終身不得於教保服務機構任職；教保服務機構也會連帶被裁罰6000至6萬元罰緩。