南投縣政府變身水樂園 南投水電趴號召親子打水仗
暑假熱炎炎，戲水是消暑最佳方法。南投縣政府8月3日將變身水樂園，舉辦清涼歡樂的「南島水電趴」，縣長許淑華及縣議員簡千翔熱情邀請親子到縣府戲水打水仗，打敗酷暑怪獸，共度一個溫馨有趣的周末假期。
許淑華和簡千翔今天變裝成「華姐」及「超人翔哥」，手持水槍打敗怪獸為南島水電趴熱場，會中也發表嘻哈風的活動MV活動宣傳動畫及活動主題曲。許淑華說，南投縣近年在文化表現層次越來越豐富、多元，多名議員也期盼南投市除了呈現傳統文化表現外，也能融入更多觀光元素及次文化。
縣府與簡千翔服務處合作舉辦「南島水電趴」，讓家長可以帶著小孩一起來玩，小孩穿泳裝、持水槍，一起來射水打敗怪獸，這種活潑歡樂的活動設計，不僅增加親子互動及情誼，也能搭建年輕人塗鴉、街舞、饒舌歌曲、電音等次文化舞台，讓南投市的年輕人可以盡情揮灑表現，也能吸引更多外地的年輕朋友來南投。
此次活動在現場也設置戲水池，使用縣府地下冷泉，讓人沁心涼，全家大小可以安心的一起來暢玩，大人欣賞電音趴、小孩射水槍，玩氣墊城堡，其樂融融，歡迎大家一起來縣民廣場同樂，度過快樂的周末。
簡千翔說，南投文化融合音樂及市集更能吸引中彰投年輕人的目光及駐足，再為南投觀光創造話題。「南島水電趴」設置戲水池和3座氣墊城堡，供幼童打水仗，會場四周也有市集，每個攤位都經過篩選，販賣的商品都各具特色，活動地點就在縣民廣場，8月3日上午9時起免費入場，至15時止，現場也會分送水槍，送完為止。
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