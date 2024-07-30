風災後南投山區「看見台灣」！ 居民：還有中央山脈
凱米颱風襲台，造成各地災情，南投仁愛互助村中原部落附近山坡地也發生崩塌，但當地居民卻發現，該處崩塌地因頭尾較尖細，形狀神似台灣，中間岩石還高低起伏，就像中央山脈，因此拍照分享，也引發討論，讓人直呼「有像欸」。
凱米颱風為南投山區帶進驚人雨量，導致仁愛投89線及往奧萬大等部分道路土石流，鄉內山坡地也出現不少崩塌災害。而在當地中原部落、相隔北港溪對面山壁1處新的大型崩塌地，因位在鬱綠林木間，且形狀特殊，意外吸引居民關注。
由於，從中原部落望去，該處大型崩塌地頭尾尖細、中間較寬，看起來1顆大番薯，形狀神似台灣，更因為崩塌處中間的岩石高低起伏，就像「護國神山」中央山脈，居民感到相當有趣，引發地方討論，並紛紛拍照分享。
前中原社區協會理事長張大偉說，這應是部落內第2次出現神似台灣輪廓的崩塌地，當地耆老曾提過，二戰時美軍轟台，曾在當地山頭炸出像台灣的崩塌地，屬人為造成。第2次再現台灣則是天災，因有安全疑慮須持續留意崩塌災害狀況。
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