改善后里二校通學步道也增設163公尺長人行道 明年底前完工

許多學校利用暑假修繕校園，立委楊瓊瓔今天邀請相關單位現勘后里區內埔國小人行環境改善工程，及育英國小周邊通學步道工程進度，她說后里區文化路32巷為內埔國小通學步道之一，寬度僅0.6公尺，只有標線型人行道，內政部國土管理署上月核定補助681萬元，將增設163公尺長的實體人行道，預計明年底前完成。

后里區內埔國小、育英國小正做人行環境改善及周邊通學步道工程，立委楊瓊瓔今天邀請相關單位現勘工程進度，台中市政府建設局、教育局、台中市議員陳本添、邱愛珊、張瀞分及后里區多位里長都出席，內埔國小、育英國小家長會成員到場關心。

內埔國小校園附近道路狹窄、車流量大，學生上下學需與車爭道，校長蔣東益今天說明，人行環境改善工程，包括改善三民路及文化路191公尺長的通學步道、校園圍牆退縮、電桿下地及設置駐車彎等，延伸通學廊道至后里圖書館，總經費1700萬元，預計今年底前完成。

文化路32巷是內埔國小周邊重要通學步道之一，寬度僅0.6公尺，目前只有標線型人行道，未與車道安全隔離。后里區公所表示，將配合辦理校園周邊暨行車安全道路改善工程，計劃在文化路32巷設置實體人行道，全長163公尺，遷移7支電桿，感謝立委楊瓊瓔爭取國土署核定補助681萬元，預計明年底前完成。

育英國小正門位於四月路，鄰近車流頻繁的后神路，學童通學須緊鄰路肩通行；校長王志嵩說明，周邊的通學步道改善計畫，包括四月路圍牆退縮、增設110公尺人行道、增設照明設施和家長接送區，和電桿下地等，總經費1244萬元，預計今年底前完工。

議員陳本添、邱愛珊都表示，內埔國小、育英國小沒有沒有通學步道，2校的改善計畫是大家共同努力的成果，感謝台中市政府建設局、教育局的支持，及立委楊瓊瓔的爭取中央經費補助，期待完工後，讓學童能在更安全、更舒適的環境中成長學習。