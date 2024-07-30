和牛EMPEROR吹哨者72萬獎金「沒得領」？衛生局說話了

台中高檔和牛燒肉名店「和牛EMPEROR」今年4月遭前員工踢爆使用過期牛肉，傳出業者不服裁罰提出訴願，72萬元的吹哨者獎金恐怕要再等等。對此，台中市衛生局說明，業者提出行政救濟尚在審理中；業者已針對裁罰金額分期繳納中，預計今年底全數繳清後，屆時衛生局依規頒發檢舉獎金。「和牛EMPEROR」今鐵門拉下無營業，打電話向業者查證，無人接聽。

衛生局說明，「和牛EMPEROR」因不服衛生局的行政處分，已提出行政救濟，目前尚在審理中；為獎勵吹哨者，將依照辦法以實收金額的50%作為檢舉獎金，若為多人，依貢獻度分配獎金，「和牛EMPEROR」針對罰款分期繳納中，預計在今年底全數繳清後，屆時衛生局將依規頒發檢舉獎金。

衛生局說明，「和牛EMPEROR」遭踢爆儲存逾期牛肉等食材，食安處上門稽查，查獲過期牛肉18箱共219塊，重量都不同，冷麵60包，還有21盒味噌、日韓豆瓣醬、昆布高湯、蜂蜜檸檬濃縮汁、石榴濃縮飲料等各1至2瓶等8項食材，均過期3到5個月，重罰144萬元、勒令停業，並且移送檢調偵辦。全案依販賣妨害衛生物品、詐欺、偽造文書罪偵辦。