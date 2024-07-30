彰化文蛤牡蠣養殖災損4.7億元 納入全品項救助

凱米颱風重創西部養殖漁業，雲林以南的縣市納入全品救助區項，彰化縣被漏列，沿海漁民和養殖業者極力爭取，縣政府昨晚收到漁業署通知，農業部公告彰化縣也列入；縣政府今表示，即日起到8月8日漁民和養殖業者向當地鄉鎮市公所和彰化區漁會申報。

彰化縣沿海因淹水、漂流木損壞魚塭養殖、牡蠣養殖，災損相當嚴重，昨晚農業部緊急公告農業天然災害現金救助及低利貸款地區，彰化縣納入「魚塭養殖、牡蠣養殖全品項」救助地區。

彰化縣統計，文蛤損失具有延遲性，亦即文蛤不會立即傷亡，而是颱風天與天晴後的水質、水溫變化差異大，死傷開始加劇，因此初步估計損失面積至少占總養殖面積的一半，全縣1200公頃約有600公頃受損，以每公頃12萬元生產成本計算，總損失金額約為7200萬元。

牡蠣養殖方面，總計約1500棚，覆蓋面積約400公頃，初步估計損失至少八成，換算1500棚中約1200棚受損，以每棚33萬元的生產成本計算，總損失金額約為3億9600萬元。 牡蠣連同文蛤的養殖，縣政府統計損失約4.7億元。

到昨天為止，仍有很多漁民和養殖業者努力爭取救助卻忘了拍照，縣長王惠美提醒即日起至8月8日，趕快向土地所在地的鄉鎮市公所及彰化區漁會申報，也要求農業處和鄉鎮市公所在第一時間盡速協助申報，讓受損漁民和養殖戶能夠快速獲得救助，盡速復養，減少損失。