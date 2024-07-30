和平大雪山社區停電7天 長者奔波洗腎

颱風過境，彰化沿海蚵田、文蛤養殖業受重創，縣府統計，牡蠣受災高達8成，文蛤受災達5成，損失金額將近4.7億元，縣府爭取全品項列入救助範圍。台中和平大雪山社區40多戶停電7天，有長者沒電操作洗腎機器，緊急接送下山。台電表示，山路前天才搶通，台電已派3組人搶修。

潮間帶蚵田變垃圾田

颱風造成彰化沿海多處淹水，濁水溪中上游雜木、廢棄物都被沖到出海口，潮間帶蚵田變垃圾田，蚵架卡滿廢棄物。芳苑鄉信義村長洪承湟說，蚵架上滿是雜草、稻草，出海路廢棄物堆積如山，大小舢舨、膠筏被沖到不知去向，漁民損失慘重。

藍綠立委謝衣鳯、陳素月與漁業署副署長陳健佑作勘災。縣府說，漁業署昨下午答覆，已簽報彰化全品項救助，但尚未收到明確公文。彰化區漁會強調，凱米颱風前已填報放養量的養蚵漁民，才能申請天災現金救助。

彰化牡蠣災損近4億元

縣府表示，全縣養殖牡蠣400公頃、1500棚，芳苑鄉200公頃、福興鄉120公頃最多，受災高達1200棚，以每棚33萬元成本計算，總損失金額3.96億元；文蛤全縣養殖面積1200公頃，芳苑鄉916公頃、伸港120公頃、福興110公頃為大宗，受災面積達600公頃，文蛤損失具延遲性，以每公頃12萬元計算，總損失金額7200萬元。

台中和平山區道路柔腸寸斷，大雪山社區管委會前理事長李呈琿說，社區已停電7天，食物都已酸臭腐敗，入夜得點蠟燭，有長者得洗腎，因沒電操作機器，緊急以救護車送下山。居民氣憤說，已恢復上班多日，「我們是三等國民嗎？」

台電說，大雪山道路有70多處得清除崩落的土石，27戶昨晚已恢復供電，13戶預計今天修復。