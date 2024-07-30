台中海生館2缺漏 民代憂開幕延宕

台中海線兩大建設海生館、大安媽祖園區延宕多年，當地議員說，媽祖園區只有基座，海生館主體建築完工多時，如今館內外多處生鏽、毀損，聯外道路也還沒完成，明年上半年就要開幕，擔心因此延宕。台中市觀旅局表示，媽祖雕像8月將動工，目前招商中；海生館裝修已達4成，以明年首季試營運、第二季正式開幕為目標。

台中海生館主體建築2019年5月已驗收完成，但歷經多次調整，今年4月基本營運設施工程才驗收合格，市府5月底點交給委外廠商進行裝修，預計明年5月完成。海生館外觀以大甲溪卵石為造型，有大洋缸、水母展示區、大甲溪流域生態等。

民進黨議員楊典忠表示，市長盧秀燕上任後，海生館原本預計2022年啟用，但工程發包流標6次，直到今年才驗收完成，海生館相關經費高達9億餘元，相當於原本預算2.58倍；海生館主體建築完工6年來，場內外設施殘破、鏽蝕，市府又動支第二預備金4569萬元整修改善。

楊典忠說，現場破損嚴重，市府另編831萬元改建北堤路口與館前道路，迄今還未見主要路段施工，他常到現場查看，他希望開幕日別再延宕了，但明年首季試營運讓人憂心難以達成。海線另個重點建設大安媽祖園區，基座完成多年，但雕像未完成，市府多次辦活動、招商，但沒有雕像的基座如何吸引觀光客？工程進度一再延宕，對海線觀光不利。

中市觀旅局表示，海生館周邊環境改善5月底已開工，到7月底為止進度約20%，預計11月可完工，將銜接委外廠商的室內裝修工程，目標明年第一季試營運、第二季正式開幕不變。

媽祖園區招商 雕像8月動工

觀旅局表示，媽祖園區6月底辦理招商，預計9月底截止收件，媽祖雕像由興富發基金會捐贈，預計8月動工，雕像以銅雕為主，預計2026完成；若園區招商順利，主體建築1樓明年7月可先開放，以媽祖文化、自行車步道、水域活動與在地美食、農產等吸引遊客。