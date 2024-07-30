聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中海生館2缺漏 民代憂開幕延宕

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中市議員楊典忠表示，海生館現況殘破不堪，明年5月開幕，還要經過兩大關卡，希望不要再延期。圖／楊典忠提供
台中市議員楊典忠表示，海生館現況殘破不堪，明年5月開幕，還要經過兩大關卡，希望不要再延期。圖／楊典忠提供

台中海線兩大建設海生館、大安媽祖園區延宕多年，當地議員說，媽祖園區只有基座，海生館主體建築完工多時，如今館內外多處生鏽、毀損，聯外道路也還沒完成，明年上半年就要開幕，擔心因此延宕。台中市觀旅局表示，媽祖雕像8月將動工，目前招商中；海生館裝修已達4成，以明年首季試營運、第二季正式開幕為目標。

台中海生館主體建築2019年5月已驗收完成，但歷經多次調整，今年4月基本營運設施工程才驗收合格，市府5月底點交給委外廠商進行裝修，預計明年5月完成。海生館外觀以大甲溪卵石為造型，有大洋缸、水母展示區、大甲溪流域生態等。

民進黨議員楊典忠表示，市長盧秀燕上任後，海生館原本預計2022年啟用，但工程發包流標6次，直到今年才驗收完成，海生館相關經費高達9億餘元，相當於原本預算2.58倍；海生館主體建築完工6年來，場內外設施殘破、鏽蝕，市府又動支第二預備金4569萬元整修改善。

楊典忠說，現場破損嚴重，市府另編831萬元改建北堤路口與館前道路，迄今還未見主要路段施工，他常到現場查看，他希望開幕日別再延宕了，但明年首季試營運讓人憂心難以達成。海線另個重點建設大安媽祖園區，基座完成多年，但雕像未完成，市府多次辦活動、招商，但沒有雕像的基座如何吸引觀光客？工程進度一再延宕，對海線觀光不利。

中市觀旅局表示，海生館周邊環境改善5月底已開工，到7月底為止進度約20%，預計11月可完工，將銜接委外廠商的室內裝修工程，目標明年第一季試營運、第二季正式開幕不變。

媽祖園區招商 雕像8月動工

觀旅局表示，媽祖園區6月底辦理招商，預計9月底截止收件，媽祖雕像由興富發基金會捐贈，預計8月動工，雕像以銅雕為主，預計2026完成；若園區招商順利，主體建築1樓明年7月可先開放，以媽祖文化、自行車步道、水域活動與在地美食、農產等吸引遊客。

媽祖 建築 議員

延伸閱讀

澎湖西嶼燈塔「塔身劣化」今起封閉整修、明年6月開放

澎湖西嶼燈塔修復作業 29日起局部封閉園區

海生館開幕要跨兩大關卡？ 中市府：明年3月前試營運

台中大安沙灘8年下降170公分…沙雕季今年再度停辦 觀旅局：將轉型

相關新聞

彰化蚵田九成受損 再不現金救助復養中秋恐無蚵可烤

凱米颱風強風豪雨把濁水溪上中游廢棄物沖到出海口，彰化縣潮間帶蚵田變垃圾田，蚵架卡滿廢棄物，出海口也堆滿廢棄物並開始發臭，...

台中海生館2缺漏 民代憂開幕延宕

台中海線兩大建設海生館、大安媽祖園區延宕多年，當地議員說，媽祖園區只有基座，海生館主體建築完工多時，如今館內外多處生鏽、...

和平大雪山社區停電7天 長者奔波洗腎

颱風過境，彰化沿海蚵田、文蛤養殖業受重創，縣府統計，牡蠣受災高達8成，文蛤受災達5成，損失金額將近4.7億元，縣府爭取全...

颱風不是嫌犯？彰縣農作物枯萎 農民懷疑真兇另有其人

彰化縣二林鎮廣興里受颱風凱米影響淹水，如今水退後，潭林路以西農作物全枯萎，農民懷疑是附近工廠污水流進農田；彰化縣環保局今...

台中足球小將遠征丹麥 愈挫愈勇抱回冠軍

台中協和國小足球隊日前出發丹麥參加達納盃約靈足球分齡賽，雖前2場嚐敗績，但後續越挫越勇奪得冠軍，校方希望透過比賽交流，為...

台中沙鹿天坑補好了 路旁建商復工再等等

台中市沙鹿區天仁北街一處建案，因受凱米颱風連日豪大雨影響，26日因大量水流沖刷土石滲入基地造成路面掏空，還有車輛墜入坑中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。