颱風不是嫌犯？彰縣農作物枯萎 農民懷疑真兇另有其人
彰化縣二林鎮廣興里受颱風凱米影響淹水，如今水退後，潭林路以西農作物全枯萎，農民懷疑是附近工廠污水流進農田；彰化縣環保局今天表示，已派員採樣化驗釐清。
因颱風外圍環流及西南風帶來雨勢，25日魚寮溪水溢出，鄰近溪畔的二林鎮廣興里淹水嚴重，最深淹及腰部，有8名里民緊急搭橡皮艇撤離。
廣興里長詹金水今天接受媒體聯訪時說，潭林路以西的花生田在水退後全部枯萎，農民求助無門，懷疑是附近工廠污水滿溢流進周遭農田。
詹金水說，大家遇到颱風已經很痛苦，又遇到工廠污水，簡直雪上加霜，希望相關單位能協助處理。
環保局表示，已接獲農民檢舉農地遭工業廢水污染，今天已派員前往針對土壤、花生等採樣化驗，以釐清災損原因。
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