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台中足球小將遠征丹麥 愈挫愈勇抱回冠軍

中央社／ 台中29日電

台中協和國小足球隊日前出發丹麥參加達納盃約靈足球分齡賽，雖前2場嚐敗績，但後續越挫越勇奪得冠軍，校方希望透過比賽交流，為台灣爭取足球能見度與舞台。

位於台中市西屯區的協和國小中年級足球隊，分別在「2023年全國學童盃足球錦標賽總決賽U10學校組」與「2024全國少年盃足球錦標賽四年級組」獲得冠軍，受中華民國足球協會推薦參加「2024丹麥達納盃約靈足球分齡賽」。

足球隊獲得教育部體育署及台中市教育局補助，以及在學校、家長及民代支持下，14名足球隊員於20日飛往丹麥參加足球分齡賽。

校方表示，23日首戰，協和國小以2比4不敵來自波蘭的LKS UNION UJAZD隊伍，比賽後檢討並提醒選手要積極進攻和互相配合，進而更加提升團隊能力，但24日第一場仍以3比5不敵來自挪威的Marikollen FK隊伍，但第二場就以11比1大勝丹麥的Skibsby-HøjeneIF 1隊伍。

校方指出，協和國小足球隊再接再厲，接連擊敗多支隊伍踢進前四強，並在26日的冠亞軍爭霸戰中，協和國小足球隊與來自挪威的Hinna Fotball隊伍交手，憑藉著靈活動作和不放棄的拚勁，最終以2比1獲得冠軍。

協和國小足球隊教練許忠全表示，此次到國外參賽與相近同年齡的選手互相切磋球技，作為自我成長的動力，也期待球員們要相信自己，並只有堅持才能獲得最後的勝利；教練陳俊宜也說，肯定孩子們在球場上努力不懈的應戰精神加上拚勁，對他們未來的足球發展相當有幫助。

協和國小校長賴秀英說，經過幾天激烈的比賽，雖有輸贏但小將們仍舊努力不懈，透過出國交流足球，希望為台灣爭取舞台能見度並獲取佳績，也讓其他國家看見台灣的足球潛力。

丹麥 教練 足球

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