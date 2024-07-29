颱風凱米重創 彰縣文蛤牡蠣災損4億6000萬

颱風凱米造成彰化縣沿海養殖漁業損失慘重，彰縣府今天指出，文蛤至少損失一半約600公頃，總損失金額約新台幣7200萬元，牡蠣損失高達8成約320公頃、3億9600萬，將爭取現金救助。

彰化縣政府今天發布新聞指出，颱風凱米侵襲台灣，彰化縣農業以及沿海養殖漁業損失慘重，其中在文蛤部分，文蛤養殖總面積約1200公頃，芳苑916公頃最多，初步估計損失面積至少佔總養殖面積一半，約有600公頃受損，根據生產成本每公頃新台幣12萬元計算，總損失金額約為7200萬元。

縣府農業處說明，牡蠣養殖方面，總計約1500棚，覆蓋面積約400公頃，牡蠣初估損失至少達8成，即1500棚中約有1200棚受損，以芳苑鄉、福興鄉居多。根據每棚33萬元的生產成本，總損失金額約為3億9600萬元。

縣府農業處表示，目前已向漁業署反映彰化地區養殖漁民受災嚴重，請求農業部儘速核准災害現金救助，以利漁民盡快恢復生產。