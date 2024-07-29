非洲與中亞外籍師 帶南台中家扶兒遊台南

南台中家扶中心今天帶領孩童及導師一行約50人前往台南參訪，台灣高鐵公司致贈來回車票讓師生得以成行，希望透過旅行啟發孩子的視野，讓他們對未來的人生更添無限想像與希望。

南台中家扶中心今天舉辦暑期生活營，帶領學童及導師一行約50人前往台南，參訪台南奇美博物館等地。中心主任蕭舜鴻表示，受扶助的學童大多來自需要幫助的家庭，家長較無力負擔額外的旅行或育樂活動。非常感謝高鐵公司的幫助，讓孩子們能夠搭乘高鐵完成這趟跨縣市的學習之旅。

高鐵台中站副站長施佳成今天在行前出席贈票儀式，他表示，希望這趟高鐵藝術之旅，能夠啟發孩子們鑑賞藝術的視野，讓他們對未來的人生更添無限想像與希望。

此行家扶中心還安排2名分別來自非洲史瓦帝尼以及中亞吉爾吉斯的外籍導師隨行。蕭舜鴻說，2名導師過去都曾在自己的國家，接受當地家扶中心的幫助，如今不僅順利成長，更不遠千里來到台灣留學，還利用課餘時間擔任家扶導師。

他說，希望透過與孩子們分享自身經驗的方式，鼓勵有朝一日也要不忘貢獻所長，幫助更多需要幫助的人。