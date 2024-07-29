風災還沒完！台中太平竹筍、椪柑重損 國光路二段凹凸不平

有意參選下屆市長的立法委員何欣純，連日來馬不停蹄到有農業災損的北屯和太平區勘查，另也在大里國光路二段主持人行道改善工程會勘。除了表示將替農民爭取納入災害救助範圍，並從寬認定，對國光路二段的人行道改善會勘後，也會再向中央全力爭取經費。

何欣純說，颱風造成台中市太平區的竹筍園和北屯區的竹筍、椪柑等作物損失。竹筍被凱米颱風倒欉吹得東倒西歪，竹筍一年一收，採收產量恐僅往年2成，損失慘重。北屯區的椪柑也有損害，1位種植約五公頃面積的果農說，樹栽皆被颱風吹倒，現用塑膠紅繩緊急加固，以免倒栽後果樹就無生長可能。

她說，霧峰、太平、北屯等區域有很多種香蕉、竹筍的農民，這次因凱米颱風帶來的強勁風雨，農產受損面積超過7、8成，讓他們憂心忡忡，盼望中央能夠擴大到全品項認列，只有超過20%受損範圍就補助，並加速作業、從寬、簡化申請流程。

農糧署表示，請農友盡速向受災地區公所通報，並拍照存證，行政院及農業部會從速、從簡、從寬辦理天然災害現金救助，希望減少農民損失協助農民迅速恢復農作、恢復正常生活。

另外，國光路二段人行步道破損、凹凸不平、樹穴根系造成道路隆起，以及既有設施物阻礙行人通行動線，都亟待改善。何欣純上午邀集公路局人員前往會勘，預計改善人行道雙邊，工程長度近3公里，所需經費為新台幣3275萬元。