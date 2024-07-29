聽新聞
test
0:00 / 0:00
風災還沒完！台中太平竹筍、椪柑重損 國光路二段凹凸不平
有意參選下屆市長的立法委員何欣純，連日來馬不停蹄到有農業災損的北屯和太平區勘查，另也在大里國光路二段主持人行道改善工程會勘。除了表示將替農民爭取納入災害救助範圍，並從寬認定，對國光路二段的人行道改善會勘後，也會再向中央全力爭取經費。
何欣純說，颱風造成台中市太平區的竹筍園和北屯區的竹筍、椪柑等作物損失。竹筍被凱米颱風倒欉吹得東倒西歪，竹筍一年一收，採收產量恐僅往年2成，損失慘重。北屯區的椪柑也有損害，1位種植約五公頃面積的果農說，樹栽皆被颱風吹倒，現用塑膠紅繩緊急加固，以免倒栽後果樹就無生長可能。
她說，霧峰、太平、北屯等區域有很多種香蕉、竹筍的農民，這次因凱米颱風帶來的強勁風雨，農產受損面積超過7、8成，讓他們憂心忡忡，盼望中央能夠擴大到全品項認列，只有超過20%受損範圍就補助，並加速作業、從寬、簡化申請流程。
農糧署表示，請農友盡速向受災地區公所通報，並拍照存證，行政院及農業部會從速、從簡、從寬辦理天然災害現金救助，希望減少農民損失協助農民迅速恢復農作、恢復正常生活。
另外，國光路二段人行步道破損、凹凸不平、樹穴根系造成道路隆起，以及既有設施物阻礙行人通行動線，都亟待改善。何欣純上午邀集公路局人員前往會勘，預計改善人行道雙邊，工程長度近3公里，所需經費為新台幣3275萬元。
她說，改善工程工期要300天，先前大里區其他人行道改善曾在農曆新年期間還在施工當中，引起民怨，希望這次分段施作能夠調配妥當。對於會勘需要調整而致使經費增加的部分，她會在中央全力協助爭取。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言