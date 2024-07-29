日本金澤市長訪台中 地方感念白冷圳日本技師印象深刻

日本金澤市長村山卓、議長喜多浩一等一行人今拜會台中市政府，副市長鄭照新代表市長盧秀燕接待，互動熱絡。鄭照新說，金澤市與台中市往來已久，雙方情誼深厚，兩市議會也是姐妹議會，彼此非常珍惜這份情誼，期待未來兩地持續擴大交流。

鄭照新表示，金澤市與台中市往來已久，感謝市長村山卓一連續兩年親自率團蒞府拜會，今年5月副市長新保博之也曾率團到台中交流文化及觀光議題。

村山對凱米颱風造成的災情表達關心，同時再次感謝市長盧秀燕在年初能登半島地震後隨即捎去溫暖問候，還有台灣各界給予多方援助。

村山表示，訪團昨前往參訪位於新社的「白冷圳」，與當地協會互動，感受日本技師磯田謙雄所監造的工程之偉大，更感動在地協會每年舉辦紀念活動的用心與熱情。

喜多浩一表示，他10年前參訪過「白冷圳」，此次再至現場仍感受深刻，同時也希望金澤市與台中市能夠建立多樣化的交流，深化友誼。村山也說，兩地在傳統與現代建築融合上有共同點，期許未來廣泛交流。

鄭照新提到，金澤市21世紀美術館相當有名，與台中市興建中的綠美圖都由日本建築師妹島和世設計，綠美圖是全台首座美術館與圖書館共構的指標性建築，預計明年底開幕，歡迎村山市長一同迎接綠美圖開幕。還有「國際踩舞嘉年華」，邀請金澤市前來參加，共襄盛舉。

今日拜會訪賓包括日本石川縣金澤市長村山卓、金澤市議會議長喜多浩一、金澤市觀光政策課擔當課長補佐齊藤哲朗、金澤市議會事務局總務課主查中村隆駿等一行人與會。