堆廢土能治理河道？颱風給了水利署一次教訓…

水利署在南投草屯打造鳥嘴潭人工湖，開挖土方以「培厚」為名堆在烏溪河床，引發傾倒廢土爭議。凱米颱風後，當時培厚土方遭大量沖毀，環團怒批，「一次大水就打回原形」，大量土方淤積下游，恐影響水理、生態、農業灌溉等，後續還要繼續填棄土？水利署中水分署表示，培厚不影響通洪，監測環境則無異常。

台灣石虎保育協會、台灣生態學會等環保團體質疑，鳥嘴潭工程將工程廢土堆在石灼橋、雙冬橋下游及北勢、平林一號堤防等河道內，並透過堆填土方改變河道流向，將溪水導流至引水處，破壞生態，也影響河防安全。但水利署中區水資源分署稱，土方培厚有經水理演算，為河道治理，具保護堤腳及提升河防安全功效。

針對鳥嘴潭工程將開挖土方「培厚」至河道內爭議，水利單位、環團雙方各執一詞，環團更於今年4月向環境部提起行政訴訟，強烈要求水利署移除違法土石。不料，訴訟結果還沒出爐，先遭遇凱米颱風帶來驚人雨量，烏溪水勢湍急，河道內的培厚土方被沖走大半，環團痛批，「一次大水就打回原形」，還恐讓下游釀災。

台灣生態學會理事楊國禎說，鳥嘴潭工程先前「培厚」土方不堪洪流，幾乎都遭沖毀，像雙冬橋下游、平林一號堤防等處土方被沖掉大半，石灼橋下游更嚴重，原本堆填土方最寬處約160米，如今僅剩下30米，被沖走的土方全往下游淤積，對下游水文、生態或農業灌溉等恐造成影響，也盼社會大眾能持續關注並回報。

此外，水利單位將引水口旁的烏溪主河道以大量土方填阻，將河水引導至人工湖的引水閘門與引水道。但大水一來，土方全被沖走，被打回原形，水流也回到原有水道，後續難道還要在所有沖毀處繼續回填棄土，讓下游面臨一淤再淤的窘境。

水利署中水分署則表示，此次颱風烏溪流量遠大於去年颱風，但培厚後仍能順利排洪，不影響通洪功能，且經比對去年至今年於培厚前、颱風前後等空拍地形變化，更見保護堤腳及河防安全功效。針對鳥嘴潭周遭水文、生態及灌溉水質等均依環評持續進行監測，據最新監測結果顯示，也都在歷季監測變動範圍內無異常。