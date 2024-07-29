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客家小炒中區初賽 台中、金門冠軍代表參加全國爭霸賽

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自南投縣政府
照片取自南投縣政府

2024客家小炒全國爭霸賽中區初賽28日於南投縣會展中心開賽，比賽分為「傳統風味客家小炒」與「創意風味客家小炒」，兩組的冠軍分別是由臺中市的牛稼莊及金門縣的葡京餐廳獲得，將會代表中區參加全國爭霸賽。

南投副縣長王瑞德表示，今年客家小炒中區初賽由南投縣主辦，南投縣客家鄉親約6萬多人，占全縣人口比例約12%。此次客家小炒比賽由國宴主廚邱寶郎擔任評審長，潘岱儒、許志滄、張亞莉及第一屆全國爭霸賽總冠軍劉雪玲等共5位主廚共同評審。南投縣共有11隊參賽，共有5家餐廳入選獲獎，其中鄉村風味餐廳獲得傳統組亞軍，而客香御餐坊則是獲得創意組的季軍，家味香客家廚房與華嚴素食則分別獲得創意組佳作；至於民眾票選出的最佳人氣獎則是由糯米橋餐廳獲得。

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