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彰化蚵田九成受損 再不現金救助復養中秋恐無蚵可烤
凱米颱風強風豪雨把濁水溪上中游廢棄物沖到出海口，彰化縣潮間帶蚵田變垃圾田，蚵架卡滿廢棄物，出海口也堆滿廢棄物並開始發臭，立法委員陳素月、謝衣鳯今和漁業署副署長陳健佑會勘，截至今下午，中央已簽報彰化縣比照雲、嘉縣，也列入漁產業天然災害現金救助全品項申報的縣市。
彰化區漁會強調，每年5至8月，養蚵漁民應到彰化區漁會填報放養量申報書，有登記的有合法資料可查證，在凱米颱風之前已填報的才能申請天然災害現金救助，未填資報申報書的沒漁民個資、放養面積和地籍，無法申請救助。
濁水溪上中游的漂流木、雜木屑、稻草和各種廢棄物都沖到出海口，芳苑鄉信義村長洪承湟說，芳苑鄉潮間帶地形像湖，垃圾漂進來就「卡」住，所以蚵架滿是雜草、稻草，出海路也廢棄物堆積如山，大小舢舨和膠筏被沖到不知去向，漁民損失慘重。
芳苑鄉長林保玲和縣議員洪騰敏都表示，芳苑以「珍珠蚵」名聞遐邇，這次逾九成受創，需要政府趕快宣布救助和協助漁民復養。彰化區漁會總幹事陳威谷也說，漁民若不盡速復養，恐怕鮮蚵價格會持續上漲且中秋節無蚵可烤。
現場有漁民見立委、縣議員和縣政府官員，連忙上前陳情，要求先勘災蒐證，別等漁民復養時才來。縣政府農業處人員請漁民先拍照存證，謝衣鳯、陳素月要求漁業署趕快把彰化縣列入漁業天然災害現金救助全品項申報的縣市。漁業署副署長陳健佑回答說，已看見彰化漁業受災嚴重，會趕在今天內公告把彰化縣納入全品項申報範圍。
縣政府農業處表示，彰化縣養蜆、文蛤和牡蠣在全台都名列前茅，這次風災受損慘重，農業處昨到今上午都忙著上傳彰化縣養殖漁業災情，爭取納入全品項救助，截至今下午漁業署答覆，已簽報彰化縣全品項救助，今下班前應可發布公告。
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