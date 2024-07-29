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彰化芳苑蚵田受創 爭取列為災害救助區域

中央社／ 彰化29日電

颱風凱米重創彰化縣蚵田，農業部漁業署副署長陳建佑今天到芳苑鄉沿海勘災說，待彰化縣政府呈報相關災情，漁業署最外今天公告彰化縣為漁產業災害救助區域。

民進黨籍立委陳素月接受媒體聯訪時表示，颱風過境，造成芳苑鄉外海、潮間帶牡蠣大量死亡，損失難以估計，因此她邀請漁業署、水產試驗所、彰化縣政府等相關單位前往勘災。

陳素月說，芳苑一帶養殖牡蠣面積約500公頃，每年夏季至中秋節正值盛產時期；今年酷夏炎熱，牡蠣產量也減少，加上受颱風衝擊，牡蠣驟減近9成，蚵農血本無歸，影響許多家庭生計。

國民黨籍立委謝衣鳯建議，彰化縣漁業、養殖業應全品項現金救助，務必確實從簡、從寬認定，畢竟善後過程相當繁瑣，希望漁業署能盡快協助漁民復養。

芳苑鄉長林保玲提及，物價上漲，天然災害救助金額也應適度調整，1公頃補助新台幣3萬3000元，其實連材料費都不足。

陳建佑表示，如果縣府能盡快將相關災情呈報上來，漁業署預計最快今天即能公告將彰化縣列為漁產業現金救助及低利貸款區域。

漁業署 牡蠣

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